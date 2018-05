FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Dionisi innesca La Gumina e Moncini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 40° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, c'è tanto Brescia con Minelli fra i pali e la coppia Tonali-Spalek in mezzo al campo. Poi il duo del Frosinone Paganini-Dionisi, mentre in avanti trovano spazio due giovani molto interessanti come La Gumina e Moncini. Questa la formazione scelta e schierata con un 3-4-3:

Minelli (Brescia) - Sbaglia un'uscita, da quel momento in poi si trasforma e salva tutto. Miracoloso in un paio di occasioni ravvicinate per il Cittadella.

Laverone (Avellino) - Mette a referto il quinto assist stagionale grazie al suo cross perfetto per la testa di Castaldo in occasione dell'1-0. Spesso salva i suoi con ottime diagonali. E' il migliore.

Gyomber (Bari) - Svetta più in alto di tutti sulla punizione crossata da Balkovec e insacca di testa l'1-0. La rete gli regala una maggior sicurezza di sé e non sbaglia più nulla.

Pinto (Ascoli) - E' tra i migliori dell'Ascoli. Nonostante di fronte ci sia un osso duro come Laverone, riesce spesso ad arrivare sul fondo e crossare. Trova la rete dell'1-1 grazie ad un'ottima freddezza a tu per tu con Radu.

Paganini (Frosinone) - Porta su la squadra con qualità, con ottime giocate personali, soprattutto nei momenti più difficili per il Frosinone. A referto l'assist al bacio per la rete di Dionisi in apertura. Prezioso.

Tonali (Brescia) - Una partita da incorniciare. Calcia, tira, inventa e segna: un tuttocampista che ha davanti a sé un gran futuro.

Stulac (Venezia) - Detta legge in regia ed è sovente chirurgico nelle sventagliate. Allo scadere, il capolavoro: un magistrale destro a giro da fermo, che consegna vittoria e play-off al Venezia.

Spalek (Brescia) - Entra in gara sin da subito e trova il gol dell'1-1. Poi si inventa un assist assurdo per Tonali: il compagno ringrazia e segna. Prestazione maiuscola da parte dell'esterno del Brescia.

Dionisi (Frosinone) - Decisivo, come spesso accade. Ora è il miglior marcatore del Frosinone. Batte con grande freddezza Colombi, a tu per tu. Poi è sempre generoso, andando spesso anche a coprire nella propria area di rigore.

La Gumina (Palermo) - Bomber. Due tiri e due bei gol, va su tutti i palloni e fa reparto da solo.

Moncini (Cesena) - Fulmina la difesa ducale con due palloni a disposizione: difficile chiedere di più.