FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: dominio Brescia. Ben 4 titolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 22^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Domina il Brescia corsaro per 5-1 in casa del Pescara nel big match. Presenti nella formazione titolare il portiere Alfonso, il difensore Romagnoli, il mediano Bisoli e l’attaccante Torregrossa. Al fianco del poker bresciano ci sono poi i difensori Billong del Foggia e Migliorini della Salernitana. In mezzo al campo linea a cinque con Bartolomei dello Spezia, Sciaudone del Cosenza, Bandinelli del Benevento e Di Noia del Carpi ad affiancare Bisoli, mentre in attacco Insigne jr, anche lui del Benevento, trova spazio come seconda punta. Questa la formazione schierata con il 3-5-2:

Alfonso (Brescia) - Salva in almeno tre circostanze, poco può sulla rete di Monachello.

Romagnoli (Brescia) - Alle volte tende a strafare e rischia di capitolare. Va anche a segno e dimostra di guidare la difesa.

Billong (Foggia) - L'esordio non poteva essere dei migliori per il roccioso centrale arrivato dal Benevento, si prende subito le chiavi della difesa del Foggia. In marcatura su Puscas, chiude e disturba praticamente in ogni occasione il centravanti rosanero.

Migliorini (Salernitana) - In una partita dove vincono le difese, lui è il migliore in campo. Arriva un tempo di gioco prima rispetto agli avversari, anticipando tutto e tutti. Si inventa anche una super chiusura in scivolata, fa reparto da solo.

Sciaudone (Cosenza) - La grinta e l'impegno ci sono, sale con il passare dei minuti. Nella ripresa timbra il secondo gol consecutivo. Che impatto!

Bartolomei (Spezia) - Sblocca nel primo tempo la gara con un destro secco dal limite dell’area, che coglie impreparato Ravagalia (non perfetto). Sono tutti i suoi, invece, i meriti per il 2-0: inserimento perfetto sul secondo palo su cross di Augello e colpo di testa per la doppietta personale.

Di Noia (Carpi) - Secondo gol in campionato per l'esterno che segna l'1-0 dei suoi credendoci fino in fondo. Sfiora la doppietta personale nella ripresa.

Bisoli (Brescia) - Splendida rete a coronamento di una gara a tutto campo con inserimenti e diagonali degne di note. Cresce bene il figlio dell'allenatore del Padova.

Bandinelli (Benevento) - Mattatore nel finale dopo una prova di assoluta qualità. Guadagna il penalty che chiude virtualmente la contesa, quattro minuti più tardi serve un assist al bacio a Insigne, che firma la doppietta personale.

Insigne (Benevento) - S'incastra bene con Coda e mette sotto torchio i tre centrali del Venezia. Sblocca una gara che si stava complicando oltremodo con il piattone, nel recupero timbra la prima doppietta in cadetteria di testa (di certo non il piatto forte del repertorio).

Torregrossa (Brescia) - Bella prestazione per l'attaccante siciliano: non solo per la doppietta, ma soprattutto per la splendida seconda rete. Si integra a meraviglia con Donnarumma.