FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Domizzi cuore e anima lagunare

Dopo la 36^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In porta troviamo Piscitelli del Carpi che prova a tenere a galla i suoi nella sfida salvezza col Livorno senza però riuscire a evitare la sconfitta che vuol dire Serie C. In difesa troviamo invece Augello dello Spezia, Adorni del cittadella e sopratutto il capitano del Venezia Domizzi autore di due rigori che tengono vive le speranze salvezza dei lagunari. Centrocampo a quattro a trazione meridionale con Haas del Palermo, Palmiero del Cosenza e Greco del Foggia che affiancano Schenetti del Cittadella. In avanti Gyasi dello Spezia e Bonazzoli del Padova affiancano il bomber del Benevento Coda. Questo l’undici migliore della penultima di campionato:

Piscitelli (Carpi) - Almeno due interventi decisivi. Capitola solo sul tiro di Giannetti.

Augello (Spezia) - L'ingresso del dinamico Kargbo lo impegna in un duello impostato su velocità e fisicità ma riesce a tener botta. In fase offensiva è una spina nel fianco, suo il perfetto assist per l'1-0 di Galabinov.

Adorni (Cittadella) - Partita pressoché perfetta in fase difensiva, dove non concede nulla. In attacco diventa un valore aggiunto con i suoi colpi di testa in anticipo sulla difesa scaligera.

Domizzi (Venezia) - Il cuore e l'anima di questo Venezia. Non per nulla è capitano. L'ex Napoli sigla due rigori con grandissima freddezza e firma completamente il pari, perdendo anche un po' la testa nel finale. L'uomo della provvidenza.

Palmiero (Cosenza) - Padrone incontrastato del centrocampo, gioca tanti palloni con carattere e qualità. Dimostra una visione di gioco periferica, dettando i ritmi della manovra e dispensando aperture col contagiri. Corona una prestazione sontuosa col primo gol in B, che vale il successo per i rossoblù.

Greco (Foggia) - Si prende la responsabilità di calciare un rigore vitale e non sbaglia. Si carica la squadra sulle spalle nel momento più importante della stagione e non delude nessuno. Per il peso specifico del gol segnato, è lui il migliore in campo del Foggia.

Haas (Palermo) - Un primo tempo non propriamente dei migliori, prende qualche scelta sbagliata. Alza i giri del motore nel secondo tempo, tanta pressione ed inserimento perfetto che vale il gol vittoria.

Schenetti (Cittadella) - Cerca con insistenza il gol, ma non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. Tra le linee diventa devastante, a supporto delle due punte riesce a creare spazi e pericoli. Voto alto anche se non segna, probabilmente è lui l'ago della bilancia di questa squadra.

Gyasi (Spezia) - Come sempre altruista nelle sue giocate, entra nell'azione del vantaggio e confeziona un assist perfetto per il raddoppio di Bidaoui. Decisivo.

Coda (Benevento) - Ogni volta che tocca palla in area di rigore sono dolori per i difensori del Padova.

Bonazzoli (Padova) - Un gol da grande attaccante non serve alla squadra per evitare il peggio. Raggiunge in lacrime gli spogliatoi.