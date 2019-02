FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Donnarumma sempre al centro dell'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 23^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali l’estremo difensore del Palermo Brignoli che salva in più occasioni i suoi e blinda la vittoria in casa del Perugia, difesa a quattro con Augello a spingere sulla sinistra, Andelkovic a destra e in mezzo coppia d’esperienza Spolli-Volta. Davanti alla difesa Deli a fare da frangiflutti alle spalle di un quartetto molto offensivo che prevede Strefezza e Mancuso sulle fasce, Citro e Puscas al centro. Davanti il bomber della B Donnarumma. Questa la formazione schierata con il 4-1-4-1:

Brignoli (Palermo) - Due enormi parate nel primo tempo, un rigore neutralizzato nella ripresa. C’è molto di suo nella vittoria conquistata quest’oggi dal Palermo.

Andelkovic (Padova) - L'intesa con i compagni è una delle chiavi del pareggio di oggi. Presidia con fermezza il centro-destra e sbroglia qualche situazione intricata. Il giallo per il colpo rifilato a Piccolo non lo condiziona.

Spolli (Crotone) - Ci mette tutta la sua esperienza per chiudere gli spazi a Di Carmine, con il quale ingaggia un duello personale che lo vede vincitore.

Volta (Benevento) – Prestazione autoritaria del centrale sannita, che mette la museruola a Jallow per tutto il match.

Augello (Spezia) - Spinge appena può sulla fascia ed è suo l'assist per Galabinov. Attento anche in marcatura.

Deli (Foggia) - Nella sua corsa durante l'esultanza è racchiuso un periodo davvero negativo. Gran gol dopo aver provato la stessa azione qualche minuto prima, ha il 10 sulle spalle e se lo merita tutto.

Strefezza (Cremonese) - Spauracchio numero uno per la difesa biancoscudata. Qualità nello stretto che mettono in crisi Morganella, conto aperto nella seconda frazione con Minelli, che gli nega la gioia del gol. Artefice di gran parte delle chance più nitide per la truppa di Rastelli.

Citro (Venezia) - Torna al gol dopo 4 gare lontane dal campo. Rete da centravanti consumato. Prima e dopo tanto movimento.

Puscas (Palermo) - Implacabile dalle parti di Gabriel. Apre e chiude le danze con una rete per tempo, trascinando i suoi alla vittoria.

Mancuso (Pescara) - Poche occasioni da gol, non arriva mai il cambio di passo. Ma nel momento decisivo si procura il calcio di rigore e lo trasforma con naturalezza. È la sua stagione e si vede anche da questi piccoli particolari.

Donnarumma (Brescia) - Bomber, assist-man e calciatore più incisivo di questo campionato. Ci mette per l'ennesima volta la firma, perfetto e freddo dal dischetto per portare in vantaggio il Brescia. Si forgia anche dell'assist vincente per il raddoppio di Ndoj e nel finale non manca l'appuntamento solito con la doppietta facendo ventuno in campionato.