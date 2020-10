focus La Top 11 di Serie B: Falcone il predestinato e la lucida follia di Castro

Dopo la 5^ giornata del campionato di Serie B – che ha visto ben tre gare rinviate per Covid-19, ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova nuovamente spazio Falcone del Cosenza che para il secondo rigore nel giro di pochi giorni salvando i suoi contro il Lecce. In difesa i terzini Dickmann della SPAL e Terzic dell'Empoli affiancano Aya della Salernitana. Centrocampo a quattro con il reggino Liotti e il vicentino Dalmonte esterni mentre la coppia centrale è formata dal clivense Obi e dallo spallino Castro. In avanti tridente pesante con Ciurria del Pordenone che affianca Djordjevic del Chievo e La Mantia dell'Empoli. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Falcone (Cosenza) 8 - Altra partita strepitosa per un ragazzo sconosciuto ai più fino a qualche settimana fa, ma che oggi è già tra i migliori portieri della categoria. Ipnotizza Coda dal dischetto parando il quinto rigore consecutivo, nella ripresa si supera in tre circostanze meritando i cori e gli applausi del pubblico. Predestinato.

Dickmann (SPAL) 7 - Propizia la rete di Murgia e fa spiovere cross a ripetizione. Perfetto quello per la testa di Valoti.

Aya (Salernitana) 6,5 – Altra prova di carattere del centrale romano, che rappresenta un muro invalicabile per gli avversari.

Terzic (Empoli) 7 - Inesauribile sulla corsia di sinistra. Sfonda con continuità senza che nessun avversario riesca ad opporsi, mettendo in mezzo cross sempre invitanti per le punte.

Liotti (Reggina) 7 - Se gli attaccanti fanno grande fatica a segnare, ci pensa sempre l'ex Pisa. Conclusione perfetta con il mancino per il momentaneo vantaggio amaranto, terzo sigillo in cinque gare.

Obi (ChievoVerona) 7 - Parte male perdendo un pallone sanguinoso per poco non sfruttato da Frattesi, ma poi cresce vistosamente. Serve l’assist a Djordjevic per il pareggio mentre, da un suo pallone recuperato in zona offensiva, arriva il gol dell’1-2.

Castro (SPAL) 7,5 - Da una sua geniale intuizione nasce l’1-1. Si prende un rischio enorme calciando col cucchiaio il rigore decisivo. Lucida follia.

Dalmonte (Vicenza) 7 - Motorino inesauribile. Segna un gran gol e guida il contropiede del raddoppio servendo Meggiorini con i tempi giusti.

La Mantia 7,5 (Empoli) - Un incubo per la difesa avversaria. Sfiora il gol in più occasioni e, nel finale, si scatena con una doppietta che regala tre punti alla squadra di Dionisi.

Djordjevic (ChievoVerona) 7,5 - Il serbo si risveglia dal torpore e decide il match. Dopo un primo tempo anonimo, si scatena nella ripresa con una doppietta che vale i tre punti.

Ciurria (Pordenone) 7 - "Voglio arrivare in doppia cifra". Questo l'obiettivo dell'ex Spezia a fine gara, è lui il grimaldello che ha scardinato la difesa amaranto. Primo tempo sottotono, nella ripresa viene schierato da trequartista e la musica cambia. Ci mette lo zampino su tutte le azioni pericolose, con il mancino poi confeziona il grande gol che vale la momentanea rimonta.