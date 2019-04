FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Faraoni, Croce e La Mantia i migliori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 31^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Davanti a Fiorillo del Pescara una linea a quattro formata da giocatori andati tutti a segno nell’ultimo turno: Martella del Brescia e Faraoni dell’Hellas – doppietta per lui – sulle corsie laterali, mentre al centro ecco la coppia inedita Capradossi-Scognamiglio match winner rispettivamente in Spezia-Salernitana e Pescara-Palermo. In mezzo al campo ci sono Mora dello Spezia, Tabanelli del Lecce e il cremonese Croce, autore di una doppietta, che sembra vivere una seconda giovinezza. In avanti Improta del Benevento e Torregrossa del Brescia affiancano il bomber del Lecce La Mantia. Questo l’undici migliore della giornata schierato con il 4-3-3:

Fiorillo (Pescara) - Questa vittoria è soprattutto la sua, l'estremo difensore di casa si rende protagonista di parate di grandissima importanza e fattura. Non può nulla soltanto su Moreo e Pirrello.

Martella (Brescia) - Se ci fosse stato un autovelox sull'incrocio dei pali avrebbe preso una contravvenzione per eccesso di velocità. Scarica un mancino clamoroso, segnando il suo secondo gol consecutivo. In questo finale di campionato può fare la differenza sulla corsia esterna.

Capradossi (Spezia) – In occasione del gol si perde Djuric, che gli sfugge alle spalle. Si rifà in pieno recupero quando realizza un gol di importanza capitale.

Scognamiglio (Pescara) - Chiamato a guidare la retroguardia di Pillon, sicuramente poteva fare meglio in fase difensiva. Nella ripresa è tutt'altra storia, conferma le sue grandi doti aeree e firma la rete del nuovo vantaggio.

Faraoni (Hellas Verona) - È la sua partita e si vede da come inizia la gara, con determinazione e cattiveria agonistica. Un destro a velocità clamorosa, un diagonale da attaccante: questa sera è lui l'ago della bilancia nel big match del Bentegodi.

Mora (Spezia) – Consueta partita a tutto campo da parte del numero 6, che recupera diversi palloni e prova spesso ad innescare le punte. Realizza un altro splendido gol in rovesciata e serve a Capradossi il pallone del 2-1. Insostituibile.

Tabanelli (Lecce) - È in giornata e si vede dal tiro scagliato dopo pochi minuti: rimbalzo e gol del pareggio, che tengono in piedi il Lecce. Per quanto riguarda la fase di non possesso abbiamo perso il conto dei palloni recuperati già dopo venti minuti.

Croce (Cremonese) - Una doppietta di gran qualità, conclusioni imprendibili che lanciano la sua Cremonese verso la vittoria.

Improta (Benevento)- Comincia terzino, un ruolo non suo, ma la propensione offensiva è dote innata e non la sradichi dall'io solo cambiando posizione ad un giocatore. Il numero 16 da terzino trova la rete dopo meno di un minuto e rappresenta un vero fattore sulla fascia, anche quando gioca di nuovo più alto, come al solito.

La Mantia (Lecce) - Non si vede per un'ora precisa di gioco. Poi in quattro minuti piazza una doppietta che indirizza il match. Il peso specifico di questo giocatore è notevole, con i suoi gol sta decidendo le sorti di questa squadra.

Torregrossa (Brescia) - Movimenti, accelerazioni e tantissime giocate in entrambe le fasi. Diventa il fattore determinante per carattere e giocate.