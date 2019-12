FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Gondo-Forte-Moscardelli il tridente

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Dopo la 16^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è lo spezzino Scuffet difeso da un terzetto di terzini come quello formato da Letizia, Lazaar e Migliore. A centrocampo Paolucci della Virtus Entella, Addae della Juve Stabia, Kragl del Benevento e Maiello del Frosinone. Tanta scelta in avanti dove restano fuori per un soffio Dionisi e Piccolo, mentre trovano posto tre autori di doppiette decisive come Gondo della Salernitana, Forte della Juve Stabia e Moscardelli del Pisa. Questa la formazione ideale della giornata schierata con il 3-4-3:

Scuffet (Spezia) 7 - Le prende tutte e dove non arriva lui c'è il palo a salvarlo.

Letizia (Benevento) 7,5 - Di un'altra categoria e non c'era certo bisogno del gol per capirlo. Sulla fascia fa tutto quello che vuole, quando vuole e come vuole. Almeno sette i cross pericolosi nel primo tempo, poi la prima rete stagionale che mancava da oltre un anno.

Lazaar (Crotone) 7 - Può essere l'uomo in più di questo Cosenza. Terzino sinistro, sì, ma con mancino da trequartista e dribbling da ala. Una freccia che Braglia dovrà necessariamente sfruttare di più. Grandissimo il gol, poi inutile, per l'1-2 finale.

Migliore (Cremonese) 7.5 - Colpisce la traversa con una conclusione fantastica. Poi pennella l'assist per il secondo vantaggio.

Paolucci (Virtus Entella) - Regia raffinata, con aperture e lanci illuminanti. Avvia l’azione del primo gol.

Addae (Juve Stabia) 7 - Con una capocciata ad inizio ripresa ristabilisce la parità e dà speranza ai suoi compagni. E’ sempre nel vivo del gioco.

Maiello (Frosinone) 7 - Viene braccato costantemente da Memushaj, che cerca di togliergli il tempo per le giocate. Non si scompone, anzi: firma il pesantissimo gol del vantaggio sfruttando un cioccolatino di Dionisi.

Kragl (Benevento) 7 - Grande gara di un esterno di qualità inserito gradualmente nell'undici titolare da Inzaghi. La rete del vantaggio vale da sola il prezzo del biglietto.

Gondo (Salernitana) 8 - Decide la gara con una doppietta tanto bella quanto pesante. Due torsioni aeree dall'alto coefficiente di difficoltà, che premiano la solita gara di grande abnegazione.

Forte (Juve Stabia) 7,5 - Gara non brillante totalmente riscattata dalla doppietta dagli undici metri. Glaciale dal dischetto, diventa protagonista nel finale e regala una gioia immensa ai suoi tifosi.

Moscardelli (Pisa) 7,5 - Trentanove anni e non sentirli: regge da solo il peso dell'attacco nerazzurro, e dopo diciotto minuti delizia la platea con un colpo in rovesciata che lascia sbigottito Carnesecchi, e non solo. Candidatura autorevole per il gol dell'anno in cadetteria. Chiude una serata da favola con la doppietta, e la standing ovation di tutto lo stadio al momento del cambio.