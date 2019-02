FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: il Sud la fa da padrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 26^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In attacco tridente pesante con Simy e La Mantia affiancati da Jallow, mentre in mezzo al campo Maggiore viene affiancato da Rohden con Mazzocco e Verre, tutti e quattro in gol nell’ultimo turno, esterni a completare il reparto. In porta c’è il pararigori Perina con la linea a quattro difensiva che vede Volta, Lucioni e Migliorini. Questa la formazione a trazione meridionale (8 undicesimi della squadra giocano infatti in club del Sud):

Perina (Cosenza) - Poco da dire, il rigore parato nel finale è fondamentale per la vittoria finale.

Volta (Benevento) - Decide lo scontro diretto con un colpo di testa imperioso che vale più di tre punti. In precedenza controlla bene qualsiasi situazione gli capiti a tiro e limita al minimo le sviste in copertura.

Migliorini (Salernitana)– Prova di consueta solidità da parte del centrale granata, che perde pochissimi contrasti. Fantastico l’assist per Jallow sul raddoppio granata.

Lucioni (Lecce)- Impeccabile in difesa, decisivo alla fine anche il suo gol. Ha rifiutato Sassuolo perché vuole fare una grande stagione al Lecce e la strada è sicuramente quella giusta.

Mazzocco (Padova) - Anticipa tutti in area e di testa sblocca la sfida con un gran gol. Si inserisce bene, ma soprattutto ha gamba: lo si vede dai primi minuti, quando trova spazio calcia sempre verso la porta.

Maggiore (Spezia) - Torna titolare e lo fa in grande stile: subito epicentro delle discese spezzine, sblocca la gara approfittando della carambola generata dal guizzo di Zima su Okereke. Pungola incessantemente la difesa amaranto ed è arma in più con i suoi inserimenti. Al settantasettesimo lascia il campo a Mora.

Rohden (Crotone) - Utile in entrambe le fasi, si fa sentire in zona gol: è la terza rete in stagione. Esce dal campo sfinito dopo ottima prestazione.

Verre (Perugia) - Tra le linee è devastante, un vero incubo per la difesa del Venezia.

Simy (Crotone) - Tanto lavoro di sponda e un palo preso sull'azione del gol di Rohden. E non si ferma, ci mette lo zampino anche nel gol di Mraz. Poi la ciliegina con il rigore trasformato. I compagni lo cercano tanto e lui si prende le responsabilità.

Jallow (Salernitana)– La vicinanza di Calaiò sembra aver avuto effetti benefici sul gambiano, molto più nel vivo del gioco. I suoi scatti mandano in tilt la difesa grigiorossa, come in occasione del raddoppio, quando brucia i centrali ospiti e batte imparabilmente Agazzi.

Coda (Benevento) - Il primo tempo è un saliscendi di emozioni. Ampiamente coinvolto nelle transizioni sannite, al venticinquesimo si fa carico del penalty da lui procurato, ma calcia a lato. Resetta in un batter d'occhio e in chiusura di frazione apre le danze con un gran destro dalla distanza che si deposita in buca d'angolo. Nella ripresa sfiora la doppietta con un radente che si stampa sul legno.