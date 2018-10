FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: l'Hellas piazza tre calciatori, il Livorno due

Dopo la nona giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In attacco tre punte pesanti come Coda del Benevento, Raicevic del Livorno e Di Carmine dell'Hellas Verona, mentre in mezzo al campo la coppia è formata da Henderson e Bisoli con Fazi e Mancuso sulle fasce. A completare la giornata d'oro dei gialloblù c'è anche la presenza del portiere Silvestri.

Silvestri (Hellas Verona) - Dopo un primo tempo senza grossi rischi, nella ripresa si traveste da Superman. Ipnotizza dal dischetto Vido, poi compie due parate prodigiose su Dragomir. Questa importante vittoria porta indelebilmente la sua firma.

Capradossi (Spezia) - L'esordio con la nuova maglia, non si direbbe. Si muove al fianco di Terzi con naturalezza, anticipa più volte sia Bonazzoli che Guidone disinnescando la pericolosità dei due attaccanti del Padova.

Tonucci (Foggia) - Comunicazione efficace con i compagni di ventura, soprattutto nella prima metà. Il suo timbro sul raddoppio: un fendente di destro su invito di Agnelli che fredda l'attonito Vigorito. Una sua deviazione fortuita innesca La Mantia, che fa due a due: l'attenuante del guaio muscolare che lo costringe al forfait sull'unico disimpegno sfortunato della sua gara.

Vitale (Salernitana) – Disegna traversoni con il contagiri per i compagni ed è impeccabile in copertura, dove è sempre puntuale nelle diagonali difensive.

Fazzi (Livorno) - Si inventa il cross per l'assist, ma a parte tutto ciò diventa praticamente decisivo sulla corsia di competenza.

Bisoli (Brescia) - Gara a tutto campo, tanti palloni recuperati e entrambe le fasi svolte con giudizio.

Henderson (Hellas Verona) - Il grande protagonista della partita. Comincia con il freno a mano tirato e pian piano si prende la scena, si incarica della battuta di una punizione e ristabilisce la parità con il destro all'incrocio. Non si fa mancare nulla e serve l'assist perfetto per la testa di Di Carmine. Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico sugli spalti.

Mancosu (Lecce) - Vero riferimento offensivo del Lecce. Le sue sgasate per vie centrali coincidono con le offensive più insidiose dei giallorossi. Riapre i giochi con un astuto destro a mezza altezza che sorprende Bizzarri, e lega bene i reparti.

Raicevic (Livorno) - Due palloni giocabili: uno lo sfiora anche grazie ad un'ottima marcatura. Uno lo butta dentro, poi sfiora anche il gol dell'anno. Un attaccante completamente ritrovato.

Di Carmine (Hellas Verona) - Già dal primo minuto sente la partita più degli altri, sbraccia con i difensori del Perugia e si prende la punizione che porta al gol Henderson. Sul pallone dello stesso scozzese poi si mette in proprio e firma la prima rete in gialloblu proprio contro la sua ex squadra.

Coda (Benevento) - Segna un gran gol con dribbling e mancino all'incrocio, suggerisce per il raddoppio di Insigne e per tutto il match difende palla aiutando i compagni nei momenti di maggior difficoltà.