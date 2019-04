FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Lecce e Perugia ne piazzano tre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 30^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Le squadre che la fanno da padrone sono Lecce e Perugia che piazzano ben tre uomini a testa nell’undici migliore: Lucioni, Mancosu e La Mantia per i salentini, Sgarbi, Falzerano e Verre per gli umbri. Fra i pali c’è Vicario del Venezia, mentre in difesa il goleador di casa Cremonese Mogos. Sciaudone del Cosenza è il quarto a centrocampo, mentre davanti trio di panzer con Simy del Crotone e Moncini del Cittadella che affiancano la Mantia. Questa la formazione:

Vicario (Venezia) - A dir poco monumentale nella ripresa sul doppio tentativo di Di Tacchio e Casasola. Un doppio salvataggio che evita la sconfitta ai suoi.

Lucioni (Lecce) - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Bene in particolare nella ripresa.

Sgarbi (Perugia) - Gioca d'anticipo e stecca di rado la tempistica dell'intervento. Buon lavoro sulle palle alte, resiste agli urti di Raicevic e Dumitru. Il dialogo con il partner Gyomber è proficuo per almeno due terzi di gara.

Mogos (Cremonese) - Quarto gol in campionato per il difensore che segue l’azione come un vero bomber d’area e mette alle spalle di Silvestri.

Falzerano (Perugia) - Registra un paio di leggerezze in uscita nelle battute iniziali e sale in cattedra alla distanza. Doti che si esaltano con il dilatarsi degli spazi. Chiude in crescendo e abbandona il campo a ridosso del novantesimo, salutato dall'ovazione del Curi.

Sciaudone (Cosenza) - Un gol da attaccante, nato da un solito inserimento voluto da mister Braglia. Quando si inserisce i rosanero soffrono molto.

Verre (Perugia) - Che il destro sia rovente lo s'intuisce sin dalle primissime battute. Inaugura il duello individuale con Zima con due squilli da fuori intercettati dal portiere amaranto, che si fa sorprendere sul tentativo meno mortifero in chiusura di primo tempo. Firma la doppietta personale dagli undici metri una manciata di secondi prima dell'uscita dal campo.

Mancosu (Lecce) - Che annata per il trequartista. Elemento imprescindibile per il Lecce trova il gol dopo una splendida azione.

Moncini (Cittadella) - Sette come i gol segnati tutti al Tombolato. Vede la porta come pochi in categoria. Profilo da seguire.

Simy (Crotone) - Apre e chiude i giochi con una rete per tempo, regalando tre punti pesantissimi alla sua squadra.

La Mantia (Lecce) - Sempre più bomber della squadra: sono tredici in stagione. A corredo il solito movimento.