Dopo la 11^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è Cerofolini della Reggiana con la linea a tre che vede due difensori in gol come Rigione del Chievo e Carlos Augusto del Monza affiancati da Caracciolo del Pisa. Centrocampo molto offensivo con il bresciano Van de Looi come vertice basso, Varone della Reggiana alto e il leccese Mancosu e l'empolese Stulac mezzali. In avanti ovviamente Mancuso dell'Empoli, autore di un poker di reti, affiancato da Margiotta del Chievo e Torregrossa del Brescia. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Cerofolini (Reggiana) 7 - Sicuro nel primo tempo, sul forcing del Cosenza. Si fa rimpiangere, da buon ex.

Rigione (ChievoVerona) 6,5 - Rischia di lasciare il campo nel primo tempo per un problema alla caviglia, rimane in campo e firma anche il gol del tris del Chievo sfruttando la leggera marcatura di Vasic.

Caracciolo (Pisa) 7 - Impeccabile in marcatura e sui palloni alti. Non concede mai la profondità a Diaw.

Carlos Augusto (Monza) 7 - Parte in sordina, raddoppiato di continuo da Vacca. Non appena cala il ritmo del match sale in cattedra e dimostra di avere potenzialità di categoria superiore che giustificano, almeno per ora, l’investimento da 3 milioni di euro. Sbaglia un cross, ma la mette all’incrocio: fortunato, certo, ma il suo match resta comunque ottimo.

Van de Looi (Brescia) 7 - Primo gol italiano per un calciatore che ha talento, ma deve trovare la continuità necessaria. Si inserisce benissimo dalle retrovie e fredda Belec da pochi passi, ci riprova quasi da centrocampo senza inquadrare lo specchio.

Mancosu (Lecce) 7 la sua posizione tra le linee mette sempre in apprensione gli avversari ogni volta che il pallone passa tra i suoi piedi. Trova l’assist per il pari di Adjapong e segna con grande caparbietà il gol del sorpasso sradicando palla a Bardi. Nel finale è l’ultimo a mollare e per poco non trova il 3-2 con una zampata in area. Il solito consueto trascinatore.

Stulac (Empoli) 7 - Due delle reti di Mancuso sono da ascrivere ai suoi assist invitanti. Sceglie sempre la giocata giusta e cerca anche la conclusione personale ma Borra gli nega la gioia del gol.

Varone (Reggiana) 7,5 - Eroe di giornata: abile sia in ripiegamento che in fase di contropiede, sblocca la gara con un meraviglioso piattone che si insacca all'angolino.

Margiotta (ChievoVerona) 7,5 Dopo il gol contro il Frosinone, si ripete anche stasera con una doppietta da attaccante. Taglia due volte la difesa amaranto, movimenti perfetti e reti che mandano al tappeto la Reggina.

Mancuso (Empoli) 8 - Devastante. Nel primo tempo non ha occasioni degne di nota ma intorno al quarto d'ora della ripresa sale in cattedra segnando 3 gol in 4 minuti, ulteriormente impreziosite dal poker, una girata di grande potenza e precisione. Si porta a casa il pallone e non potrebbe essere altrimenti.

Torregrossa (Brescia) 8 - Imprendibile anche per la miglior difesa dei campionati professionistici, Aya e Bogdan non la vedono praticamente mai. Innesca i compagni di squadra con giocate di altissima classe, fondamentale anche quando non segna. Devastante…in attesa di Donnarumma.