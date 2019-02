FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Moncini guida l'attacco

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo la 25^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. A dare più giocatori alla squadra è il Cittadella, che ha battuto 4-1 il Lecce, con il difensore Adorni, il centrocampista Schenetti e sopratutto bomber Moncini autore di una tripletta. In difesa, davanti a Fiorillo, ci sono poi Ranieri del Foggia e Capela del Cosenza, mentre a centrocampo Coulibaly del Carpi, Bruccini del Cosenza e Kragl del Foggia completano il reparto. Nel tridente offensivo al fianco all’ex Cesena ecco il solito Donnarumma del Brescia e Mancuso del Pescara. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Fiorillo (Pescara) - A volte troppo plastico, potrebbe bloccare qualche pallone di più, ma il vento lo induce a non rischiare mai la presa. Nel finale si supera su Cappelletti, preservando la rete inviolata. Il merito del clean sheet è suo.

Ranieri (Foggia) - Altra grande prestazione di questo classe '99, che mostra più degli anni che ha. Gioca con grande personalità anche contro un osso duro come Coda.

Adorni (Cittadella) - Diventa protagonista del match con un salvataggio sulla linea incredibile. A 20' dal termine si getta in avanti e trova anche il gol. Partita praticamente perfetta.

Capela (Cosenza) - Molto attivo in difesa, sbroglia diverse situazioni insidiose e salva la porta di Perina in un momento cruciale, spedendo in angolo un assist perfetto di Kouan per Han. Nei calci piazzati fa valere il fisico.

Schenetti (Cittadella) - Nel finale si intestardisce cercando il gol, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Normale sul 4-1, soprattutto quando giochi una partita di qualità, fornendo anche due assist.

Coulibaly (Carpi) - Il leader del centrocampo del Carpi, imprescindibile dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio. Consacrazione? Probabile per l'ex Pescara che dopo il grande lavoro pesca il jolly con un destro perfetto dalla distanza che vale tre punti e rimonta completata.

Bruccini (Cosenza)- Si spende molto in entrambe le fasi, è l'uomo ovunque della mediana cosentina. Grande freddezza nel momento di trasformare un rigore pesante, spiazza Gabriel e regala al Cosenza tre punti preziosissimi per la permanenza in Serie B.

Kragl (Foggia) - Il Foggia si affida sempre a lui. Lo cerca costantemente perché sa che ha la giocata migliore di tutti. Si inventa una parabola da punizione per il pareggio: la palla gira, sembra uscire, invece entra. E come un eroe va a prendersi il grazie della Curva.

Moncini (Cittadella) - Giornata da incorniciare: tre colpi di testa e tre gol, sui palloni alti in area piccola diventa incontenibile. Ma non solo: insieme a Finotto è l'incubo principale della difesa giallorossa.

Donnarumma (Brescia) - 22 gol in 20 partite. Non è al 100%, ma timbra il cartellino. Un mistero come non sia ancora in Serie A.

Mancuso (Pescara)- Due occasioni in 18 minuti, due gol. Un avvio migliore di questo? Sale a quota 15 in stagione, poteva fare 16 ma si divora il 3-0 nel secondo tempo. Non si capisce se sia un centravanti o un esterno, ma il killer instinct somiglia tanto a quello dei numeri 9.