FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Palombi ancora sugli scudi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la quinta giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In difesa un terzetto di terzini formato da Mogos, in gol con la Cremonese, Di Chiara e Calderoni, mentre sulle corsie laterali a centrocampo ecco Matos dell'Hellas Verona e Ninkovic dell'Ascoli con la coppia calabrese Garritano-Benali in mezzo. Davanti un tridente formato da calciatori andati a segno due volte nell'ultimo turno come Donnarumma del Brescia, Palombi del Lecce- capocannoniere della B – e Mancuso del Pescara. Questa la nostra Top 11:

Puggioni (Benevento) - Gran parata su Settembrini nel finale, non rischia praticamente mai di subire gol. Per qualcuno sarebbe un lusso in Serie B.

Mogos (Cremonese) - Il gol è d'antologia, la prestazione meno. Parte timido, poi dopo la sgroppata alla mezz'ora sale di ritmo alla fine strappa un buon voto.

Di Chiara (Benevento) - La catena di sinistra del Benevento è quella che ha spinto di più e il terzino non s'è risparmiato per un attimo. C'è sempre lui in mezzo alle azioni, arriva spesso sul fondo. Un fattore sulla fascia. Inesauribile.

Calderoni (Lecce) - Spinta costante, senza sosta del mancino salentino. In sovrapposizione è la spina nel fianco della difesa del Livorno, dal suo mancino sfodera un pallone d'oro per Palombi che colpisce il palo di testa.

Matos (Hellas Verona) - Gran lavoro in copertura, si lascia apprezzare per diverse chiusure decisive. Trova il pareggio a ridosso dell'intervallo sfruttando un pallone vagante e dimostrando prontezza. Suo anche l'assist per il gol decisivo di Zaccagni.

Garritano (Cosenza) - Corre durante tutti i 90', è un moto perpetuo. Gli manca soltanto il gol, ma è sfortunato. Uno dei migliori in campo.

Benali (Crotone) - Il grande ex della partita, alla prima da avversario all'Adriatico, è l'uomo ovunque del Crotone. Pareggia i conti con una prodezza di mancino, un tiro balistico dal cerchio di centrocampo.

Ninkovic (Ascoli) - La sua punizione, che ammutolisce tutto l'Arechi, è una vera e propria perla. Simile a quella di Isco contro il Real Madrid, quasi perfetta di fatto: angolata, potente al punto giusto, imprendibile per Micai. La classe a questo ragazzo non manca.

Mancuso (Pescara) - Lesto e furbo a rubare il pallone per involarsi verso la porta e beffare Festa. Sua la rete che sblocca la partita, ancor più bella la rete della doppietta che riporta il Pescara in vantaggio.

Donnarumma (Brescia) - Nel giro di due minuti trova due reti che incanalano il match nei giusti binari per la sua squadra.

Palombi (Lecce) - Ritrova a Lecce il mentore di Terni Fabio Liverani, seconda doppietta nel giro di tre giorni per l'attaccante di proprietà della Lazio. Micidiale negli spazi, bravo a sfruttare gli errori altrui. Sfortunato quando di testa colpisce il palo.