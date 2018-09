FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Palombi-Nestorovski tandem d'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la quarta giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Difesa a quattro con altrettanti giocatori capaci di andare a segno - dall'esperto Christian Maggio del Benevento al giovane Andrew Gravillon del Pescara – davanti al portiere-pararigori Alfonso. In mezzo al campo la fantasia di Clemenza e la solidità del duo Colombatto-Crimi, mentre in avanti i bomber di giornata Nestorovski e Palombi, una doppietta a testa, vengono affiancati da Improta. Questo il nostro undici:

Alfonso (Brescia) - Se il Brescia torna da Carpi con un punto, il merito è il suo che nel finale neutralizza il rigore di Jelenic. Incolpevole sull'1-1 di Arrighini.

Maggio (Benevento) – Sigla un gol pesante che mette in discesa la gara. Bravo sia in fase di spinta che in copertura.

Gravillon (Pescara) - Un guizzo per risultare decisivo. Il difensore è preciso e puntuale, di testa, a metà ripresa, per la rete che vale i tre punti.

Claiton (Cremonese) - Comanda la difesa grigiorossa realizzando, nella ripresa, la rete del definitivo 1-1.

Bellusci (Palermo) - Usa le maniere forti per contenere l'attacco del Perugia: deciso ed efficace in più di un'occasione. C'è la perla del gol che dà il via alla vittoria rosanero.

Colombatto (Hellas Verona) - Uno dei grandi protagonisti della sfida, l'argentino abbandona la posizione di regista e svaria in mezzo al campo. Pulito nel servizio dei compagni, perfetto quando scarica il pallone alle spalle di Festa per il raddoppio.

Clemenza (Padova) - Svaria sulla trequarti realizzando, nella prima frazione di gioco, la rete del vantaggio biancoscudato.

Crimi (Spezia) - Provoca l’espulsione di Panico e sblocca il risultato, seppur con un pizzico di fortuna, ripagando abbondantemente la fiducia concessagli dal mister alla sua prima da titolare.

Improta (Benevento) – L'esterno campano rappresenta una spina nel fianco della retroguardia granata fin dai primi minuti. Nella ripresa realizza lo splendido gol del raddoppio e serve un assist al bacio ad Insigne sul terzo gol.

Palombi (Lecce) - Nel primo tempo fa fatica, anche nella ripresa non riesce a trovare le misure. Appena entra Pettinari si trasforma, riesce a spaziare meglio. Trova due gol decisivi, entrambi bellissimi. Man of the match, il Venezia rimane la sua vittima preferita.

Nestorovski (Palermo) Torna a segnare dopo mesi di digiuno. Una doppietta per mettere in chiaro la situazione. Dopo un inizio contratto sale di ritmo, bella gara per lui.