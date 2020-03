focus La Top 11 di Serie B: Pescara e Pordenone sugli scudi. Brilla Plizzari del Livorno

Dopo la 26^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Torna alla vittoria il Livorno, con Plizzari superstar tra i pali, mentre nel pacchetto difensivo figurano bene Caracciolo del Pisa, Terranova della Cremonese e Capuano del Frosinone. A centrocampo è dominio Pordenone, con Pobega in cattedra, supportato poi da Busellato (Pescara), Viola (Benevento) e Molina (Crotone), e Gavazzi devastante sulla trequarti; in avanti, ancora un pescarese, Galano, accompagnato dal ritrovato Longo, che sta facendo brillare il Venezia.

Questo l’undici di giornata schierato con il 3-4-1-2:

Plizzari (Livorno) 7,5 – Una vera e propria saracinesca. Con i miracoli su Meggiorini nel primo tempo e su Djordjevic nella ripresa, incide molto sulla vittoria amaranto.

Caracciolo (Pisa) 6,5 - Grande carattere e determinazione nel dirigere la difesa. A metà primo tempo salva su Kouan dopo che un pasticcio difensivo del compagno aveva messo l'avversario davanti alla porta.

Terranova (Cremonese) 6,5 - Non bada a fronzoli sotto l'aspetto difensivo sfiorando, nella ripresa, la rete personale.

Capuano (Frosinone) 6.5 - Rimbalza con efficacia gli attacchi avversari, non si fa praticamente mai sorprendere.

Busellato (Pescara) 7 - Tra i più lucidi in avvio di gara, quando l’Ascoli domina e c’è da soffrire. Un paio di verticalizzazioni smarcano Galano, si mette in proprio al 40’ siglando il gol del momentaneo 1-0.

Pobega (Pordenone) 7 - Spina nel fianco costante. Bene in copertura, altrettanto in avanti dove serve l'intervento di Brignoli per negargli il gol.

Viola (Benevento) 7 - Inizio in salita, ma cresce con la superiorità numerica. Dispensa aperture col contagiri per i compagni e chiude la contesa col suo nono gol stagionale che vale la festa.

Molina (Crotone) 7 - Imprendibile sulla fascia. Suoi gli assist per i gol delle due punte. Nel finale sfiora la gioia personale con una rasoiata che esce di un nulla.

Gavazzi (Pordenone) 7 - L'assist per il gol di Bocalon è quasi poetico: sinistro meraviglioso sul secondo palo, classe a profusione per i neroverdi.

Longo (Venezia) 7 - Completamente ritrovato grazie all’esperienza al Venezia. Ha trovato l’ambiente ideale per ripartire e il gol di oggi è già l’ennesimo ringraziamento ai lagunari per aver insistito per riportarlo in Italia.

Galano (Pescara) 7 - Gli è mancato solo il gol in una serata che lo ha visto particolarmente ispirato. Ci prova quattro volte, nel finale costringe Leali ad un miracolo. Primo assist stagionale.