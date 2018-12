FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: prima volta per Machach

Dopo la 16^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Modulo 3-4-3 che vede a centrocampo la new entry Machach del Carpi e l'ormai solito Diamanti del Livorno affiancati da Zaccagni e Agnelli. In avanti Gyasi e Moreo affiancano invece il capocannoniere del campionato Donnarumma. Fra i pali Lamanna dello Spezia con Gastaldello-Modolo-Sabbione terzetto difensivo. Questa la top 11:

Lamanna (Spezia) - Non viene chiamato molto in causa durante il match, anzi. Ma nel finale si inventa una parata che vale quanto due gol: a mano aperta, con Verre da due passi. Un intervento da mezzo punto.

Modolo (Venezia) - Ci mette la sua firma per la prima rete della sfida, perfetto il suo stacco di testa a battere Cordaz. In fase difensiva sgomita con Budimir, guida con personalità la retroguardia dei lagunari.

Sabbione (Carpi) – Una vera garanzia in difesa, sempre pulito e attento negli interventi. A lui va il grosso del merito sul secondo gol quando stacca alla perfezione.

Gastaldello (Brescia) - Dimentica in tandem con Romagnoli La Mantia che fa uno a zero. L'episodio è isolato e non corre altri pericoli, e nel finale risolve lo spareggio per la seconda piazza con un destro di controbalzo sul secondo palo.

Machach (Carpi)– Delizia gli spettatori con tocchi di fino e grandi giocate, non concede mai punti di riferimento agli avversari. Dimostra grandi proprietà tecniche anche se a volte si specchia troppo.

Zaccagni (Hellas Verona) - Elettrico, si muove sulla trequarti. Si fa vedere anche al tiro. Non si ferma mai, Mette lo zampino su tutti i tre gol degli scaligeri

Agnelli (Foggia) - E’ l’anima del Foggia, lo si vede da come arringa i compagni prima del calcio d’inizio. In campo lo si vede praticamente ovunque.

Diamanti (Livorno) - Trascina gli amaranto in transizione. Non solo l'assist (fondamentale) per il centro di Raicevic: gravita su tutto il fronte offensivo e mette pepe nelle discese dei suoi. Garantisce esperienza e senso tattico nei momenti topici della gara.

Gyasi (Spezia) - L'uomo giusto al momento giusta. Sfrutta un grandissimo assist di Okereke e non sbaglia. Manca un pochino nell'uno contro uno, ma è difficile trovare errori nella sua prestazione.

Donnarumma (Brescia) - Imbeccato fortunosamente da Spalek (che cercava la porta), esibisce tutta la sua glacialità a tu per tu con Vigorito.

Tredicesimo centro in campionato per il leader indiscusso della classifica marcatori.

Moreo (Palermo) - La sblocca lui dopo quattordici minuti: sul bell'invito di Falletti è abile a sorprendere alle spalle Dainelli e a freddare con glacialità Mazzoni. Nel mezzo, movimenti eleganti e prove d'intesa con Puscas. Traiettorie di corsa quasi sistematicamente sinuose, che non concedono riferimenti ai difensori opposti.