FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: tante ali per un attacco pesante

© foto di Federico Gaetano

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 35° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, solo il Venezia piazza due giocatori (il centrocampista Falzerano e l'attaccante Geijo) in una formazione iper offensiva con quattro esterni di centrocampo e tre prime punte. Questa la squadra schierata con il 3-4-3:

Ujkani (Cremonese) - Beffato da Minala che lo punisce da due passi, si riscatta neutralizzando il rigore calciato da Kiyine.

Volta (Perugia) - Anche oggi si rivela il migliore del pacchetto arretrato umbro. Morde su qualsiasi avversario e non viene mai davvero superato da nessuno.

Varnier (Cittadella) Non sbaglia praticamente nulla. Perfetto in tutte le chiusure, sfiora anche il gol. È sicuramente il migliore in campo.

Terranova (Frosinone) – In dubbio fino all’ultimo, ma alla fine Longo lo schiera centrale di difesa nella linea a tre. Inizia lui spesso l’azione e argina bene la coppia Asencio-Castaldo. Qualche difficoltà in più la ha dopo l’ingresso di Gavazzi.

Kragl (Foggia) - Travolgente sul binario mancino. Pronti-via e spaventa Sala con due schiaffi, quando pesca il corridoio propizio non esita ad attaccare gli spazi, mettendo in mezzo alcuni traccianti interessanti.

Falzerano (Venezia) - Oltre al gol gioca un match incredibile, con inserimenti e giocate di qualità. È lui l’ago della bilancia di questa sfida.

Siligardi (Parma) - Conferma l'ottimo periodo e la sua costante crescita con una grande partita. Sfiora due volte il gol nel primo tempo e lo meriterebbe anche per quanto mostrato.

Furlan (Brescia) - Il suo passo mette spesso in difficoltà i centrocampisti del Cesena, che faticano a leggere in anticipo le sue intenzioni.

Raicevic (Pro Vercelli) - Entra in campo e diventa il man of the match. Infila due volte Fiorillo, siglando la doppietta decisiva.

Carretta (Ternana) - Tanta fame e garra da vendere. Generosità quasi commovente, quando sprinta è sempre velenoso. Suo il raddoppio: accoglie l'invito di Tremolada, fulminando Guarna con uno scavetto.

Geijo (Venezia) Gioca una partita maiuscola. Oltre l’assist e il gol, fa sponde e reparto da solo. Sbaglia pochissimo, molla soltanto quando esce dal campo tra gli applausi. Tutti meritati.