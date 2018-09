FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Trajkovski a supporto del duo Vido-Cocco

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Dopo una seconda giornata scoppiettante ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Squadra molto sbilanciata in avanti per dar spazio ai tanti giocatori offensivi che si sono messi in luce nel weekend come il giovane Pierini dello Spezia, autore di una doppietta, e il più esperto Nalini del Crotone che agiranno sugli esterni del nostro ipotetico undici lasciando l'attacco alla coppia di centravanti Vido-Cocco, autori di due reti a testa, supportati da un Trajkovski in formato super. Questo la formazione:

Gabriel (Perugia) - Se il Perugia porta a casa i tre punti e anche grazie agli interventi dell'estremo difensore brasiliano, perfetto sulla punizione di Cavion e sul destro dalla distanza di Casarini.

Mogoș (Cremonese) - Gol da attaccante, nonostante il ruolo diverso. È sempre in movimento, non si ferma praticamente mai.

Ravanelli (Padova) - Si trasforma in bomber, svetta più in alto di tutti ed infila in rete con il gol che decide la partita.

Sampirisi (Crotone) – Prestazione sontuosa del numero 31, sempre deciso e pulito negli interventi. Invalicabile.

Nalini (Crotone) – La palma del migliore in campo tocca a lui, che illumina lo Scida con una rete da cineteca e sfiora il bis qualche minuto più tardi. Quando parte palla al piede sono dolori per le difese avversarie.

Proia (Cittadella) - Decide il match con un inserimento incredibile. Moto perpetuo, in più di un'occasione crea pericoli. Nel tempo libero difende e dà una mano a tutta la squadra.

Castiglia (Salernitana) - Conferisce intraprendenza alla mediana di Colantuono realizzando rapacemente la rete del definitivo 2-2.

Pierini (Spezia) - È lui uno dei protagonisti del match. Due gol importantissimi per la vittoria finale, nella ripresa sfiora per un paio di volte anche il terzo.

Trajkovski (Palermo) - Il migliore in campo, non sbaglia nulla. Nel primo tempo si inventa un gran giocata e un gran gol, tutti i palloni pericolosi passano dai suoi piedi.

Vido (Perugia) - Il grande protagonista della sfida, apre la partita da attaccante vero sfruttando una carambola in area di rigore. Ci crede fino in fondo in occasione della seconda rete deviando in scivolata il lancio di Perucchini. Nel Perugia segna soltanto lui.

Cocco (Pescara) - Dopo tanta sofferenza è arrivato il suo pomeriggio di gloria: una doppietta di rigore per stendere il Livorno. Che sia l'anno della rinascita?