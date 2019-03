FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Verre versione Re Mida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 27^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Fanno doppietta Palermo (Brignoli e Puscas), Livorno (Gonnelli e Diamanti), Perugia (Falzerano e Verre) e Pescara (Crecco e Mancuso). La difesa a tre è formata, oltre che dal labronico, da Frare del Cittadella e Poli del Carpi, mentre in attacco a completare il tridente c'è Di Gaudio dell'Hellas Verona. Questa la formazione schierata secondo il 3-4-3:

Brignoli (Palermo) - Non può nulla solo sulla splendida rete di Tabanelli. Per il resto para tutto.

Frare (Cittadella) - Titolare un po' a sorpresa (alla vigilia era in ballottaggio con Camigliano), sfodera la miglior prestazione stagionale. Un gigante al centro della linea: non sbaglia un intervento e sventa un contropiede velenosissimo guidato da Donnarumma con scelta di tempo da big.

Gonnelli (Livorno) - Grande prestazione per il centrale. Non solo il gol, ma anche per le chiusure sugli avversari. Non passa nulla dalle sue parti.

Poli (Carpi) - Punto prezioso per il Carpi che recrimina anche nel finale, merito di questo pareggio è del capitano. Quasi d'attaccante ci mette la zampata decisiva per battere Milinkovic-Savic. In fase difensiva è impeccabile.

Falzerano (Perugia) - Una costante spina nel fianco per la difesa granata. Sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo, scodellando tanti palloni utili per i compagni. Utilissimo anche in ripiegamento, specialmente nel finale.

Crecco (Pescara) - Sta bene sia mentalmente che fisicamente e si vede sin dalle prime giocate. Nel secondo tempo si inserisce con i tempi giusti e trova il gol del definitivo 2-0.

Verre (Perugia) - E’ il faro della manovra offensiva, ogni pallone che tocca si trasforma in oro per i compagni. Realizza il vantaggio concludendo alla perfezione un’ottima ripartenza. Monumentale.

Diamanti (Livorno) - Non scopriamo oggi il trequartista. Quando è in serata non ce n'è per nessuno. Non solo il gol, ma tante giocate di qualità.

Di Gaudio (Hellas Verona) - Match winner della gara. Primo gol con l'Hellas. Quantità e qualità in fase offensiva.

Puscas (Palermo) - Splendido il gol del 2-0 a termine di una bella azione. Sesta rete in campionato per il rumeno.

Mancuso (Pescara) - Segna ancora lui. Anzi, segna sempre lui. Ormai il Pescara parte dal vantaggio di 1-0, con questo modulo riesce sempre a trovare la rete. Quando si abbassa il ritmo fa il lavoro sporco, aiutando il compagno di reparto