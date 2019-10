FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Camillo Ciano superstar. Ottimo Frattesi

Modulo: 4-3-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la 10^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 4-3-3:

PORTIERE

Vicario (Perugia) 7 - Prestazione più che positiva, diverse parate decisive come quella su Brosco a colpo sicuro il pareggio dei suoi porta in calce la sua firma.

DIFENSORI

Leverbe (Chievo Verona) 6.5 - Conferma la sua crescita. Bene anche in impostazione.

Maietta (Empoli) 6,5 - Si fa saltare una volta da Ricci nel primo tempo, poi chiude la sua via. Il gol del pareggio nasce da un suo recupero palla nella metà campo avversaria.

Poli (Virtus Entella) 7 - Il match winner che non t'aspetti: comanda la difesa con leadership, di rado sbaglia il timing dell'intervento e la decide con un colpo di testa perentorio, sul gran pallone di Eramo. Terzo tempo che segna il ritorno alla vittoria della squadra di Boscaglia.

De Agostini (Pordenone) 7 - Il capitano non molla mai e suona la carica nella ripresa. Bravo e caparbio in occasione del gol del pareggio.

CENTROCAMPISTI

Frattesi (Empoli) 7,5 - Interpreta il ruolo di intermedio nel miglior modo possibile. Attacca sempre lo spazio e chiude le azioni sul secondo palo: su una di queste trova il gol del definitivo pareggio dell'Empoli.

Ricci M. (Spezia) 7 - Prestazione molto positiva. Nonostante la pressione costante di Dezi, si fa trovare sempre in zona luce per giocare la palla. Determinante con alcune chiusure nella propria area di rigore.

Di Quinzio (Pisa) 7 - Dopo appena sei minuti dipinge su punizione una traiettoria imprendibile per Micai, aprendo le marcature. Grande inoltre il suo lavoro sulla corsia mancina, dove aiuta costantemente Lisi sia in avanti che in copertura. Dal 73' Marin 5,5 - Ingresso poco incisivo da parte del rumeno, che guadagna anche un'ammonizione evitabile.

ATTACCANTI

Canotto (Juve Stabia) 7 - Grande corsa nelle ripartenze e la firma su questo 2-1 con un gol pregevole.

Coda (Benevento) 7.5 - Dopo un primo tempo in affanno, sale in cattedra e torna determinante. Prima un’azione splendida con sponda da applausi per Tello, poi la rete del vantaggio da posizione difficile, infine l’assist intelligentissimo per Improta.

Ciano (Frosinone) 8 - E’ suo il gol che anima il Benito Stirpe dopo 37 secondi di gioco, dove è bravo a sfruttare lo spazio concesso sul primo palo. Carnesecchi lo ipnotizza sul penalty, ma lui è lesto sulla ribattuta. La punizione che gli regala la tripletta è un capolavoro. One man show (dal 29’ st Citro 6 Sfiora il gol al termine del match).