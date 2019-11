FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Dionisi-Aramu-Pierini è il tridente d'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 11^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio il cosentino Perina che davanti a sé vede un terzetto formato da Germoni e i difensori goleador Bettella e Benedetti. A centrocampo tanta qualità con Crociata, D’Urso e Schenetti al fianco di Paganini. Attacco di piccoletti con Dionisi punta centrale affiancato da Aramu e Pierini. Questo l’undici schierato con il 3-4-3:

Perina (Cosenza) 7Miracoloso in almeno un paio di situazioni. Grande rivincita per il portiere dei calabresi, sempre sulla cresta dell'onda.

Germoni (Juve Stabia) 7 - Riscatta qualche prestazione deludente con la miglior performance con la maglia delle vespe. Corre per 95 minuti, annulla prima Hetemaj e poi Tello. Il migliore in campo in assoluto.

Bettella (Pescara) 7 - Uno dei migliori della sfida, fa valere le sue lunghe leve portando in vantaggio il Pescara con un gran colpo di testa su azione di corner. Non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva.

Benedetti (Pisa) 7 - Nel momento di maggiore pressione dello Spezia va in sofferenza con Ragusa. Grande caparbietà nel finale quando riesce a piazzare l'incornata che stende i bianconeri per il definitivo 3-2.

Crociata (Crotone) 7 - Che gara! Onnipresente, un mastino in mezzo al campo, segna anche. Che volere di più?

D'Urso (Cittadella) 7,5 - Altra prestazione sontuosa del trequartista scuola Roma. Gol pazzesco, una traversa colpita ed una gara fantastica conclusa col fiatone per quanto dato quest'oggi.

Schenetti (V. Entella) 7 - Ancora una volta tra i migliori dei suoi. S’inventa un gol dal nulla e acciuffa il pareggio con una conclusione d’autore.

Paganini (Frosinone) 7 - Pericoloso appena ha palla al piede, bravo in occasione del gol del 2-0.

Aramu (Venezia) 7,5 - Agisce talentuosamente alle spalle di Bocalon e Capello realizzando, su calcio di punizione, la rete decisiva.

Dionisi (Frosinone) 7.5 - Giocatore completo, a tutto campo, si carica sulle spalle la propria squadra nei momenti chiave della gara.

Pierini (Cosenza) 7,5 - Fantastico. Due gol da cartolina per il giovane scuola Sassuolo, uomo in più del Cosenza per larghi tratti della partita.