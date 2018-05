FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: domina l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato scorso la "squadra" di Serie B di TuttoMercatoWeb.com ha stilato la propria Top11 personale al termine di un campionato che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo con il sorpasso del Parma sul Frosinone all'ultima curva e la retrocessione del Novara sconfitto in casa nello scontro diretto contro la Virtus Entella, che farà i play out contro l'Ascoli. Questa è una sintesi delle cinque formazioni che analizzeremo giocatore per giocatore nel corso della giornata:

(4-3-3) Audero; Di Lorenzo, Varnier, Luperto, Gagliolo; Kragl, Stulac, Zajc; Ciano, Caputo, Di Carmine. Allenatore Andreazzoli