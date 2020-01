FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Lombardi devastante e incontenibile

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Dopo la 2^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è Paroni, vera e propria bandiera dell'Entella. In difesa trovano spazio Zappa del Pescara e Lombardi della Salernitana sulle corsie laterali con Dickmann del Chievo che affianca Capradossi dello Spezia al centro. In mediana il solo Akpa Akpro con davanti a lui un quartetto di fantasia: Galano del Pescara, Aramu del Venezia, De Luca dell'Entella e Tutino, neo acquisto dell'Empoli. Unica punta Citro del Frosinone. Questa la formazione schierata con un offensivo 4-1-4-1:

Paroni (V. Entella) 7 - Grandi parate su Piccolo e Palombi, mette la sua firma su questo pareggio interno.

Zappa (Pescara) 7,5 - Corre da gran terzino, realizza un gol da fantasista. Non lo tengono mai quelli del Pordenone, gara davvero perfetta.

Dickmann (ChievoVerona) 7 - Il più pericoloso in assoluto della sua squadra, almeno per 45 minuti. Ci prova due volte al termine di pregevoli azioni personali, nella ripresa stravince tutti i duelli.

Capradossi (Spezia) 7 - Con il passare delle settimane sta diventando uno dei centrali più affidabili della categoria, non a caso anche un colosso come Terzi si sta accomodando frequentemente in panchina.

Lombardi (Salernitana) 8 - Assolutamente devastante, riequilibra la gara con la complicità di Perina e sforna assist a ripetizione per i compagni. Quando parte in progressione appare incontenibile. E' l'uomo in più dei granata.

Akpa Akpro (Salernitana) 7 - Trova il primo gol in Italia con un diagonale potente e angolato che sugella la solita gara di grinta e sostanza.

Galano (Pescara)7,5 Un gol, un palo e tante grandi giocate. Giornata di grazia per l'ex Bari.

Aramu (Venezia) 6,5 Prezioso nel raccordare la manovra offensiva. Sblocca il risultato di testa.

De Luca G. (V. Entella) - Un bel gol, con un diagonale di destro, e tanto lavoro per rendere difficile la vita ai difensori della Cremonese: è sempre lui il trascinatore dell’Entella.

Tutino (Empoli) 7 - Per la seconda partita di fila è il migliore della sua squadra, una gemma la rete dell’illusorio vantaggio. Nella ripresa, proprio quando sembrava spegnersi, sfiora due volte la doppietta e guadagna applausi a scena aperta.

Citro (Frosinone) 7 - La serata perfetta. Torna titolare e torna al gol regalando la vittoria ai suoi con una zampata semplice. Bisogna essere nel posto giusto però per fare questo tipo di gol