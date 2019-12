FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Marconi rientro col botto: 2 gol in 30'

© foto di Fabrizio Pozzi

Dopo la 14^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è Carnesecchi del Trapani che blinda la vittoria dei suoi. Difesa a quattro con Rosi del Perugia e Beghetto del Frosinone esterni e la coppia Lisi-Caldirola in mezzo. A centrocampo i muscoli e la corsa di Rocca del Livorno con Rohden del Frosinone ed Eramo della Virtus Entella come mezzali. Davanti assieme al rientrante Marconi del Pisa, altre due punte di peso come Iemmello del Perugia ed Evacuo del Trapani. Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 4-3-3:

Carnesecchi (Trapani) 7 - Una sola volta è impegnato e risponde presente. Una parata che vale come un gol.

Rosi (Perugia) 6,5 - Con i suoi cross cambia la partita, prima servendo Iemmello, poi Capone per i primi due gol del Perugia. Anche in difesa tiene sempre bene la posizione.

Caldirola (Benevento) 7 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo. Una delle migliori gare della stagione coronata anche dal gol del 2-0.

Lisi (Pisa) 7,5 - gioca sullo scooter, ha velocità doppia rispetto ai diretti avversari ed è una spina costante nel fianco di Tesser. E non è facile che lo stesso calciatore abbini una propensione spiccatamente offensiva ad una capacità di chiudere diagonali puntuali in difesa. Vince il duello con Almici.

Beghetto (Frosinone) 7 - Molto attivo in particolare nel primo tempo, dopo appena 2 giri di lancette si fa trovare pronto per raccogliere il pallone svirgolato da Novakovich e battere Brignoli. La sua gara prosegue con tanta generosità sulla fascia e innumerevoli cross per gli attaccanti.

Rohdén (Frosinone) 7 - Presenza pesantissima sul settore di destra, partecipa in maniera decisiva alle prime 3 reti del Frosinone mettendo in area palloni invitanti che aspettano solo il tap-in vincente. Ispirato.

Rocca (Livorno) 7 - L'uomo in più dei suoi. Il 7 non è ingiustificato, considerato quanto fatto per far mantenere ai suoi il pallino del gioco per la quasi totalità della gara. Gioca a centrocampo ma è il primo difensore ed il primo attaccante dei suoi.

Eramo (Virtus Entella) 7 - Nei primi quattro minuti ha due occasioni per sbloccare lo 0-0, impreziosisce un primo tempo di livello assoluto con un assist di tacco. Ciliegina sulla torta il gol di testa che vale il 2-0.

Evacuo (Trapani) 7,5 - Una rete fondamentale per lui e per il Trapani. Prestazione encomiabile.

Iemmello (Perugia) 7,5 - Un gol da vero attaccante nel primo tempo, rigore perfetto nel secondo tempo. Partita da bomber vero per il numero 9 del Perugia, che nel finale delizia anche con qualche giocata per perdere tempo.

Marconi (Pisa) 9 - Che dire. Gli basta mezzora per andare in doppia cifra. Realizza una rete fantastica con una torsione spettacolare. Arriva talmente in alto che la sua frustata pur partendo dai 10 metri è potente e precisa. Nell’atterraggio si fa male al ginocchio,ma dimostra generosità decidendo di rimanere in campo. Scelta corretta perché anche con una gamba sola riesce ancora una volta a gonfiare la rete e raggiungere quota 10 gol in campionato.