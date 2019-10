FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Pettinari è tornato. E guida l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la 6^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Sono due le squadre che piazzano più di un giocatore nella formazione ideale della giornata: si tratta del Trapani con il centrocampista Luperini e del centravanti Pettinari e del Crotone con il centrocampista Benali e l’attaccante Messias. In difesa, davanti a Di Gregorio del Pordenone, trovano spazio Sernicola dell’Entella, Migliorini della Salernitana e Perticone del Cittadella. A centrocampo coi due sopraccitati ecco il cremonese Soddimo e il beneventano Kragl a presidiare le corsie esterne, mentre a completare il tridente c’è Mancuso dell’Empoli. Questa la formazione schierata con il classico 3-4-3:

Di Gregorio (Pordenone) 7 - Salva la porta del Pordenone in molteplici occasioni. Mantiene la freddezza anche nel finale quando il Chievo sferra un vero e proprio assalto.

Sernicola (V. Entella) 7 - Più spinta e il gol che regola il pari a Boscaglia

Migliorini (Salernitana) 7 - Trova il primo gol in cadetteria con uno stacco imperioso che gli dà fiducia dopo un primo tempo non impeccabile. Nella ripresa riprende le redini della difesa con assoluta autorità.

Perticone (Cittadella) 7 - Giganteggia al centro della retroguardia, se fisicamente al top può essere un valore aggiunto per questa squadra.

Soddimo (Cremonese) 7,5 - Bella prestazione, a tutto campo, per il centrocampista: corre, pressa e segna. Primo tempo sontuoso, meno continuo, ma con strappi di qualità nella ripresa.

Benali (Crotone) 7,5 - Settimana felice per il libico: una rete alla Juve Stabia, una doppietta alla sua ex squadra. Gioca con serenità e velocità di pensiero e il Crotone ne usufruisce volentieri.

Luperini (Trapani) 7 - Mezzo punto in più per il gol: inserimento ottimo dell'ex Pistoiese, che bagna il suo primo gol in maglia granata e gioca una buona gara.

Kragl (Benevento) 7 - Quantità e qualità a centrocampo. Va a segno nel primo tempo, sempre pericoloso al tiro.

Mancuso (Empoli) 7 - Altra doppietta. Quello che tocca diventa oro.

Pettinari (Trapani) 8 -Due gol, un assist ed un altro paio di occasioni create per i compagni: è tornato il centravanti operaio che la Serie B ammirava.

Messias (Crotone) 7.5 - Appena accelera sono dolori per la statica difesa avversaria. Strappi, assist, conclusioni. Il brasiliano continua a confermarsi giornata dopo giornata.