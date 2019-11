FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Scuffet para tutto. Caldirola da A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 11^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è un Simone Scuffet che sembra aver ritrovato se stesso dopo qualche passaggio a vuoto e blinda la porta dello Spezia. In difesa Camporese e Bettella affiancano un Caldirola già pronto per la Serie A, mentre a centrocampo sulle corsie laterali agiscono Baez del Cosenza e Kragl del Benevento. Pacchetto centrale con Memushaj in cabina di regia, Burrai e Maistro ai suoi fianchi. In avanti il duo Zigoni-Da Cruz.

Questo l'undici di giornata schierato con il 3-5-2:

Scuffet (Spezia) 7.5 - Para tutto quello che gli capita vicino. Un paio di interventi da grande portiere.

Caldirola (Benevento) 7,5 - Come fa questo calciatore a giocare in serie B? Un muro, un fenomeno per la categoria. La chiusura su Mancuso vale da sola il prezzo del biglietto. Insuperabile.

Camporese (Pordenone) 7 - Ottima l'elevazione per il gol che apre le marcature, continua a sfruttare le sue doti aeree per controllare le palle alte in difesa.

Bettella (Pescara) 7 - Personalità da vendere. Qualche piccola amnesia, senza conseguenze. Provvidenziali le sue chiusure.

Kragl (Benevento) 7 - L’assist mercoledì scorso, il gol stasera che mister Inzaghi aveva quasi pronosticato dalla panchina pochi minuti prima. Fino alla quinta giornata era un panchinaro di lusso, oggi un titolare inamovibile che sta crescendo gara dopo gara.

Burrai (Pordenone) 7 - Piede educato al servizio dei colpitori di testa: Tesser ha sicuramente intuito le potenzialità di tale combinazione, da sfruttare su ogni palla inattiva. E così è: la rete al 7' di Camporese mette in discesa la gara del Pordenone, che trova poi il raddoppio grazie al rigore ottimamente calciato dallo stesso Burrai.

Memushaj (Pescara) 7,5 - Padrone assoluto del centrocampo. Velenoso sui calci piazzati. Sforna due assist da applausi.

Maistro (Salernitana) 7 - Buona gara da parte dell'ex Rieti, che scende in campo a freddo ma con la giusta verve. Semina il panico nella difesa biancazzurra con alcuni inserimenti e colpisce in pieno il palo con un gran mancino. Nella ripresa sblocca il risultato con una grande punizione, trovando la prima gioia in cadetteria.

Baez (Cosenza) 7 - Giocatore completo, a tutto campo, si carica sulle spalle la propria squadra nel momento più difficile della stagione. Non trova il gol, ma è dentro le azioni più interessanti.

Zigoni (Venezia) 7,5 -Ci mette cinque minuti a rimettere in piedi la gara, pareggiando all'88' quando le speranze di portare punti a casa erano ormai poche. Tornato dall'infortunio è una delle certezze assolute a disposizione di Dionisi.

Da Cruz (Ascoli) 7 - La sblocca con un gran rigore, ed è anche l'uomo più pericoloso dei ducali. Qualità superiore, quella dell'ex Parma.