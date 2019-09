FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Vicario para tutto. Firenze imprendibile

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo la 2^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali va il numero uno del Perugia Vicario che blinda la vittoria dei suoi neutralizzando anche un rigore. Difesa a tre con Maggio del Benevento, Modolo del Venezia e Aya del Pisa. A centrocampo sulle fasce ci sono la bandiera del Frosinone Paganini e Firenze della Salernitana, mentre in mezzo ci sono Dezi dell'Empoli e Schenetti della Virtus Entella. Attacco con Simy del Crotone punta centrale affiancato da due ali di qualità come Insigne del Benevento e Galano del Pescara.

Questo l'11 della seconda giornata di Serie B schierato con il 3-4-3:

Vicario (Perugia) - Una parata miracolosa su Bogdan a inizio partita. Salva il risultato neutralizzando il rigore di Mazzeo. Il migliore in campo.

Maggio (Benevento) - Un fattore sulla corsia di destra. Si propone costantemente, offrendo sempre lo scarico ai compagni, realizza il raddoppio con una bella girata in area. Impeccabile anche in difesa.

Modolo (Venezia) - Buona gestione del reparto difensivo, leader della difesa.

Aya (Pisa) - Grande sicurezza in ogni sua giocata che gli permette di blindare il centro-destra. Si adopera nelle chiusure combinando con sapienza senso della posizione e fisicità. Serata super per lui: non sbaglia un colpo.

Paganini (Frosinone) - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, il lampo, quello giusto, nel finale di gara.

Schenetti (V. Entella) - Segna un gol apparentemente facile ma che nasconde la bravura nel seguire il compagno e trovare il tempo giusto per mandare a vuoto i marcatori. Decisivo al momento giusto.

Dezi (Empoli) - Si fionda sul pallone in arrivo da Balkovec. Destro al volo del centrocampista che si insacca sul palo lungo portando in vantaggio i toscani. E' ovunque e dà tutto fino alla fine.

Firenze (Salernitana) - Segna il gol decisivo da vero attaccante, anche se è un centrocampista. Ottimo inserimento, quando alza il ritmo diventa praticamente imprendibile.

Insigne (Benevento) - Gara maiuscola anche per l'esterno partenopeo, che costringe spesso al raddoppio la retroguardia ospite aprendo spazi importanti per i compagni. Offre giocate d'alta scuola e sfiora più volte il gol prima di calare il tris.

Simy (Crotone) - Primo tempo sontuoso con una bella doppietta, bravo anche nella ripresa.

Galano (Pescara)- Nel trio offensivo è il più attivo e di conseguenza il più cercato dai compagni. Fulmineo nel guadagnarsi e trasformare il rigore, altrettanto fulmineo nel colpire appena dopo l'intervallo quando il Pordenone ha ancora la guardia abbassata.