FOCUS TMW - Liste addio in C, stop di Ghirelli. Ecco la situazione delle 19 di B

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Ad esempio, sono tantissimi i giocatori di proprietà di club di Serie A e Serie B oggi in prestito in C. Un vero e proprio universo di calciatori che annualmente (per non dire semestralmente) vengono spostati da squadra a squadra in cerca della giusta occasione. Di seguito il panorama completo dei calciatori attualmente in prestito da club di Serie B al società di Lega Pro (dati transfermarkt.it):

ASCOLI - 11 giocatori in prestito

Ivan De Santis (difensore, Virtus Entella)

Ismaila Diop (difensore, Paganese)

Matteo Perri (difensore, Paganese)

Gianluca Carpani (centrocampista, Rieti)

Fabio Castellano (centrocampista, Juve Stabia)

Samuele Parlati (centrocampista, Bisceglie)

Simone Paolini (centrocampista, Cuneo)

Carte Said (centrocampista, Cuneo)

Claudio Santini (attaccante, Alessandria)

Gianmarco De Feo (attaccante, Lucchese)

Edoardo Tassi (attaccante, Reggina)

BENEVENTO - 5 giocatori in prestito

Antonio Cotticelli (portiere, Juve Stabia)

Luca Sparandeo (difensore, Viterbese)

Salvatore Tazza (difensore, Paganese)

Alessio Donnarumma (centrocampista, Vibonese)

Biagio Filogamo (attaccante, Vibonese)

BRESCIA - 2 giocatori in prestito

Massimiliano Mangraviti (difensore, Gozzano)

Luca Miracoli (attaccante, Sicula Leonzio)

CARPI - 12 giocatori in prestito

Daniele Sarzi Puttini (difensore, Fermana)

Giulio Mulas (difensore, Piacenza)

Daniele Giorico (centrocampista, Virtus Verona)

Bachir Mané (centrocampista, Gozzano)

Lamine Fofana (centrocampista, Fermana)

Michael Venturi (centrocampista, Gozzano)

Saber Hraiech (centrocampista, Imolese)

Samuele Maurizi (esterno, Fermana)

M'Bala Zola (attaccante, Trapani)

Dennis van der Heijden (attaccante, Fermana)

Cristian Carletti (attaccante, Gozzano)

Alex Rolfini (attaccante, Gozzano)

CITTADELLA - 4 giocatori in prestito

Gabriele Dalla Bernardina (difensore, Olbia)

Giacomo Caccin (difensore, Renate)

Giancarlo Malcore (attaccante, Fermana)

Giulio Fasolo (attaccante, Virtus Verona)

COSENZA - 4 giocatori in prestito

Andrea Tiritiello (difensore, Virtus Francavilla)

Federico Pasqualoni (difensore, Casertana)

Ivan Varone (centrocampista, Carrarese)

Leonardo Perez (attaccante, Piacenza)

CREMONESE - 2 giocatori in prestito

Nicholas Battaiola (portiere, Gubbio)

Stefano Aiolfi (portiere, Lucchese)

CROTONE - 6 giocatori in prestito

Jean Lambert Evans (difensore, Gozzano)

Alessandro Garattoni (difensore, Imolese)

Jeremy Petris (difensore, Gozzano)

Cazim Suljic (centrocampista, cuneo)

Junior Messias (centrocampista, Gozzano)

Giuseppe Borello (esterno, Rende)

FOGGIA - 3 giocatori in prestito

Stefano Tarolli (portiere, Rende)

Francesco Fedato (esterno, Trapani)

Francesco Nicastro (esterno, Ternana)

HELLAS VERONA - 9 giocatori in prestito

Nicolò Casale (difensore, SudTirol)

Andrea Badan (difensore, Alessandria)

Matteo Franchetti (difensore, Virtus Verona)

Edoardo Pavan (difensore, Virtus Verona)

Matteo Pinton (difensore, Virtus Verona)

Luca Checchin (centrocampista, Alessandria)

Enrico Bearzotti (centrocampista, Monza)

Gaetano Navas (centrocampista, Paganese)

Pierluigi Cappelluzzo (attaccante, Imolese)

LECCE - 10 giocatori in prestito

Gianmarco Chironi (portiere, Virtus Verona)

Lucak Dumancic (difensore, Juve Stabia)

Radoslav Tsonev (centrocampista, Viterbese)

Giuseppe Maimone (centrocampista, Monopoli)

Linas Megelaisti (centrocampista, Sicula Leonzio)

Costa Ferreira (centrocampista, Trapani)

Edgaras Dibickas (attaccante, Sicula Leonzio)

Salvatore Caturano (attaccante, Virtus Entella)

Mattia Persano (attaccante, Arezzo)

Davide Cavaliere (attaccante, Virtus Francavilla)

LIVORNO - 5 giocatori in prestito

Thomas Romboli (portiere, Olbia)

Nicolas Bresciani (difensore, Ravenna)

Tino Parisi (difensore, Siracusa)

Filippo Gemmi (centrocampista, Olbia)

Pasquale Maiorino (centrocampista, Feralpisalò)

PADOVA - 2 giocatori in prestito

Caio De Cenco (attaccante, SudTirol)

Matteo Chinellato (attaccante, Gubbio)

PALERMO - 5 giocatori in prestito

Rosaro Maddaloni (difensore, Rende)

Andrea Punzi (difensore, Paganese)

Corentin Fiore (difensore, Imolese)

Carmine Setola (difensore, Alma Juventus Fano)

Marco Toscano (centrocampista, Trapani)

PERUGIA - 1 giocatori in prestito

Andrea Bianchimano (attaccante, Catanzaro)

PESCARA - 14 giocatori in prestito

Thomas Calore (portiere, Piacenza)

Alessandro Celli (difensore, Alma Juventus Fano)

Francesco Karkaslis (difensore, Carrarese)

Ibrahima Diallo (difensore, Alma Juventus Fano)

Davide Vitturini (difensore, Alma Juventus Fano)

Christian Ventola (difensore, Teramo)

Leonardo Maloku (difensore, Fermana)

Mattia Proietti (centrocampista, Teramo)

Ransford Selasi (centrocampista, Alma Juventus Fano)

Simone Tascone (centrocampista Alma Juventus Fano)

Lorenzo Paolucci (centrocampista, Monopoli)

Valentino Cernaz (esterno, Alma Juventus Fano)

Alexis Ferrante (attaccante, Alma Juventus Fano)

Simone Mancini (attaccante, Alma Juventus Fano)

SALERNITANA - 7 giocatori in prestito

Luca Castiglia (centrocampista, Ternana)

Daniele Altobelli (centrocampista, Ternana)

Vincenzo Garofalo (centrocampista, Rieti)

Sedrick Kalombo (centrocampista, Rimini)

Danilo Gaeta (centrocampista, Paganese)

Giovanni Cappiello (esterno, Paganese)

Iacopo Cernigoi (attaccante, Rieti)

SPEZIA

Thomas Saloni (portiere, Virtus Francavilla)

Jacopo Pagnini (portiere, Pistoiese)

Matteo Bachini (difensore, Piacenza)

Marco Crocchianti (difensore, SudTirol)

Theophilus Awua (centrocampista, Rende)

Simone Bastoni (centrocampista, Novara)

Stefano Antezza (centrocampista, SudTirol)

Jacopo Giuliani (centrocampista, Pontedera)

Sveinn Aron Gudjohnsen (attaccante, Ravenna)

VENEZIA - 4 giocatori in prestito

Roberto Strechie (centrocampista, Lucchese)

Youssef Maleh (centrocampista, Ravenna)

Filippo Serena (centrocampista, Pontedera)

Giuseppe Caccavallo (esterno, Carrarese)