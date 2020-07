focus Quanti punti dalla ripresa? Pisa davanti a tutti. Juve Stabia ancora a quota zero

vedi letture

Com'è oramai prassi pensare oramai, la ripresa delle competizioni post lockdown è come se avesse dato il via ad un campionato 2.0. Tante le novità a livello di rendimento per le squadre professionistiche, a prescindere dal livello. Ecco allora che in Serie B la capolista della speciale classifica dalla ripresa del campionato cadetto vede il Pisa in prima posizione con dieci punti in 4 gare, con il Cittadella al secondo posto distante un solo punto e il sorprendente Trapani di Fabrizio Castori a 8. Fuori dal podio il già promosso Benevento che è incappato nella seconda sconfitta stagionale nel primo match dopo la festa. In coda ancora a zero la Juve Stabia di Fabio Caserta che adesso si trova in piena zona playout nella graduatoria "regolare".

Pisa 10

Cittadella 9

Trapani 8

Benevento 7

Cremonese 7*

Cosenza 7

Pordenone 7

Venezia 7

Crotone 6

Spezia 6

Chievo Verona 5

Empoli 5

Salernitana 5

Ascoli 4*

Entella 4

Frosinone 4

Perugia 4

Pescara 4

Livorno 3

Juve Stabia 0

* una gara in più