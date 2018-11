FOCUS TMW - Serie B 2018/2019, le panchine: Rastelli torna in pista

Dopo sei giornate di Serie A è il Milan la squadra da battere. Le rossonere di Carolina Morace hanno infatti conquistato la testa solitaria della classifica vincendo lo scontro diretto con le campionesse in carica della Juventus. Una gara equilibrata per un tempo che ha visto le bianconere...

Shaqiri minacciato, il Liverpool lo esclude dalla trasferta per Belgrado

Ibra: "Premier sopravvalutata. Dicevano sarei arrivato in sedia a rotelle"

United, Matic: "Le bombe in Serbia dietro il mio 'no' al poppy"

Liverpool, Shaqiri out. Klopp: "Non vogliamo distrazioni di alcun tipo"

Rennes, Niang in punizione: non convocato dopo il ritardo all'allenamento

Stella Rossa, Milojevic: "Reds? In casa ce la giochiamo, come col Napoli"

Stella Rossa, la riscossa di Marin: "Domani come contro il Napoli"

Dortmund, Favre: "Altético da 7-8 anni al top. Bayern? Non ci penso"

City, Sané: "Io allo United? Non succederà. Sono nella sponda giusta"

Liga, Espanyol secondo: 1-0 a un Athletic sempre più in crisi

Monaco, Henry: "Ci serve una vittoria per acquisire autostima"

Premier, l'Huddersfield vince 1-0 e lascia il Fulham in ultima posizione

Atl. Madrid, Simeone: "Il gioco? Non abbiamo fatto così male in 7 anni"

Thorgan Hazard sul fratello Eden: "Ha fatto bene a restare al Chelsea. Real in ricostruzione"

Brugge, Leko: "Meritiamo di più. Sono ottimista per il Monaco"

Liverpool, Klopp: "A Belgrado non è ultima chance. Ci sono PSG e Napoli"

Juve, Champions League: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Napoli-PSG, Le Parisien sulla squadra di Tuchel: "Obbligo di non perdere"

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle 19 squadre di Serie B:

