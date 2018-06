FOCUS TMW - Serie B 2018/2019, la situazione delle 22 panchine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Corre il countdown verso l'atteso finale di stagione di Serie B. Due soli verdetti ancora da emettere: quale sarà la terza promossa in Serie A, e quale la quarta promossa dalla Serie C. Nel frattempo però il mercato allenatori non rimane a guardare, con molte società già all'opera per la stagione 2018/2019. Ecco il quadro aggiornato delle panchine in serie cadetta:

Ascoli: Serse Cosmi (50% confermato, 50% altro)

Avellino: Michele Marcolini (60% nuovo, 10% Zironelli, 30% altro)

Bari: ??? (100% nuovo)

Benevento: Cristian Bucchi (NUOVO)

Brescia: David Suazo (NUOVO)

Carpi: Marcello Chezzi (NUOVO)

Cesena: Fabrizio Castori (CONFERMATO)

Cittadella: Roberto Venturato (CONFERMATO)

Cremonese: Andrea Mandorlini (CONFERMATO)

Crotone: Giovanni Stroppa (90% nuovo, 10% altro)

Foggia: Massimo Oddo (60% nuovo, 10% Nicola, 10% Zironelli, 10% Rastelli, 10% altro)

Frosinone: Moreno Longo (?)

Hellas Verona: Fabio Grosso (90% nuovo, 10% altro)

Lecce: Fabio Liverani (CONFERMATO)

Livorno: Andrea Sottil (CONFERMATO)

Padova: Pierpaolo Bisoli (CONFERMATO)

Palermo: Roberto Stellone (?)

Perugia: Alessandro Nesta (CONFERMATO)

Pescara: Giuseppe Pillon (80% confermato, 20% altro)

Salernitana: Stefano Colantuono (CONFERMATO)

Spezia: Giuseppe Iachini (60% nuovo, 20% Baroni, 10% Tesser, 10% Zanetti)

Venezia: Stefano Vecchi (90% nuovo, 10% altro)

(?) - squadra ancora in campo per playoff o playout