focus Serie B 2020/2021, le panchine: Dionisi a Empoli. Esonerato Liverani

In attesa di sapere chi fra Spezia e Frosinone sarà la terza e ultima società ad approdare in Serie A, in cadetteria è già in pieno svolgimento il consueto valzer delle panchine. Tante le conferme come quelle di Bisoli a Cremona, D'Angelo a Pisa, Toscano e Brocchi alle neopromosse Reggina e Monza, ma sono anche molti i volti nuovi: da quello di Castori a Salerno, passando per Marino a Ferrara o Tedino a Chiavari. E, notizia di oggi, Dionisi a Empoli.

Rimangono, però, ancora da definire alcune posizioni come quelle di Dionigi ad Ascoli (un vero e proprio rebus), di Aglietti e Occhiuzzi a Chievo e Cosenza (la conferma sembra prioritaria) o di Sottil a Pescara dopo la salvezza ottenuta ai playout.

Di seguito il punto sulle 19 panchine ad oggi sicure della Serie B con tanto di percentuali sui vari tecnici:

Ascoli: Davide Dionigi (50% - altri 50%)

Brescia: Luigi Delneri (99% - altri 1%)

Chievo Verona: Alfredo Aglietti (70% - altri 30%)

Cittadella: Roberto Venturato (confermato)

Cosenza: Roberto Occhiuzzi (99% - altri 1%)

Cremonese: Pierpaolo Bisoli (confermato)

Empoli: Alessio Dionisi (nuovo)

Lecce: ?

Monza: Cristian Brocchi (confermato)

Pescara: Andrea Sottil (60% - Caserta 30% - altri 10%)

Pisa: Luca D'Angelo (confermato)

Pordenone: Attilio Tesser (confermato)

Reggiana: Massimiliano Alvini (confermato)

Reggina: Domenico Toscano (confermato)

Salernitana: Fabrizio Castori (nuovo)

SPAL: Pasquale Marino (nuovo)

Venezia: Paolo Zanetti (nuovo)

Vicenza: Domenico Di Carlo (confermato)

Virtus Entella: Bruno Tedino (nuovo)