FOCUS TMW - Serie B, andata e ritorno: exploit Brescia. Crollo Venezia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'adagio forse più comune nel mondo del pallone vuole che una stagione calcistica sia divisa in due "mini campionati" rappresentati dal girone d'andata e da quello di ritorno. Due facce della stessa medaglia che, se analizzate singolarmente, danno l'esatta percezione di quanto una stagione sportiva possa cambiare al suo interno. Anche in maniera drastica. Facendo questa riflessione sulla Serie B 2018/2019 si nota come nelle zone alte della classifica il Brescia, con 25 punti conquistati, nel ritorno abbia preso il volo sulle dirette concorrenti nonostante manchino ancora sei giornate al termine. A tenere il passo delle Rondinelle solo il Lecce con 24 punti. Spicca poi anche un altro exploit: quello del Crotone. I calabresi nel girone d'andata sono riusciti a raccogliere appena 13 punti, ben sette in meno rispetto a quanto già messo in cascina nel ritorno.

Chi, invece, è crollato è la Salernitana: 24 punti conquistati nell'andata contro i soli 11 del ritorno. Male nella seconda parte di stagione anche il Venezia con 9 punti messi a referto a fronte dei 21 della prima parte di stagione.

Ecco di seguito il dettaglio della doppia classifica della Serie B 2018/2019:

Serie B 2018/2019 (Girone d'andata)

Palermo 37

Brescia 32

Pescara 32

Hellas Verona 30

Lecce 30

Benevento 29

Spezia 26

Cittadella 26

Perugia 26

Ascoli 24

Salernitana 24

Cremonese 22

Venezia 21

Cosenza 19

Carpi 17

Foggia 15

Livorno 15

Crotone 13

Padova 12

Serie B 2018/2019 (Girone di ritorno)

Brescia 25

Lecce 24

Benevento 21

Crotone 20

Cittadella 19

Cosenza 19

Hellas Verona 18

Perugia 18

Spezia 17

Cremonese 16

Palermo 16

Pescara 16

Ascoli 15

Foggia 15

Livorno 15

Padova 12

Salernitana 11

Venezia 9

Carpi 8