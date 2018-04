FOCUS TMW - Serie B, classifiche a confronto: il rilancio di Bari e Brescia

© foto di Federico Gaetano

Dopo mesi durante i quali la corsa verso la Serie A sembrava un discorso a tre fra Empoli, Frosinone e Palermo, nelle ultime settimane la lotta si è aperta anche ad altre squadre. Dal Parma, neo promossa di lusso, al sorprendente Perugia, fino al Bari di Fabio Grosso. I pugliesi, dopo un periodo di difficoltà, hanno ripreso a correre a tal punto che, rispetto alla stessa giornata dello scorso anno, si attestano su un +4 in classifica. Un trend positivo, quello dei Galletti, secondo solo a quello del Brescia in fase di rilancio. Per le Rondinelle un +6 rispetto allo scorso anno che potrebbe dire salvezza.

SERIE 2016/2017

Empoli 67*

Palermo 58*

Frosinone 58 (-3)

Parma 56**

Bari 54 (+4)

Perugia 53 (+1)

Venezia 50**

Cittadella 50 (-1)

Carpi 48 (=)

Spezia 46 (-2)

Foggia 46**

Salernitana 42 (-4)

Cremonese 41**

Brescia 41 (+6)

Novara 39 (-7)

Pescara 38*

Cesena 37 (+1)

Avellino 39 (=)

Virtus Entella 36 (-14)

Ascoli 36 (-2)

Pro Vercelli 31 (-8)

Ternana 30 (-2)

* lo scorso anno in Serie A

** lo scorso anno in Lega Pro

NB: il confronto fra le due classifiche viene fatto considerando le penalizzazioni come già comminate all'inizio della stagione 2016/2017.