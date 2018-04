FOCUS TMW - Serie B, classifiche a confronto: Salerno e Avellino in negativo

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Mentre il Napoli torna prepotentemente in corsa per lo scudetto ci sono altre realtà campane che non stanno vivendo una stagione positiva. Al netto del Benevento, fresco di retrocessione, l'attenzione si sposta su Salernitana e Avellino, due club che ai nastri di partenza erano in corsa per una stagione da protagonisti e che invece adesso, a cinque giornate dal termine, si trovano nella parte bassa della classifica, in piena lotta per la salvezza. Un risultato negativo, quello delle formazioni di Stefano Colantuono e Claudio Foscarini, che spicca ancora di più se raffrontato con il rendimento della passata stagione alla solita giornata (la 37^). Per entrambe un -6 in classifica che significa essere passati da una salvezza più o meno tranquilla ad una ancora tutta da giocarsi. Fino all'ultima giornata.

SERIE B 2017/2018

Empoli

Parma 63**

Palermo 63*

Frosinone 62 (=)

Venezia 57**

Bari 57 (+7)

Perugia 57 (+1)

Cittadella 55

Foggia 51**

Carpi 49 (-2)

Spezia 47 (-7)

Brescia 46 (+7)

Salernitana 44 (-6)

Cremonese 43**

Pescara 42*

Avellino 40 (-6)

Virtus Entella 40 (-11)

Novara 40 (-10)

Ascoli 39 (-2)

Cesena 39 (-4)

Ternana 37 (-2)

Pro Vercelli 34 (-12)

* lo scorso anno in Serie A

** lo scorso anno in Lega Pro