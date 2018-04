FOCUS TMW - Serie B, classifiche a confronto: tre club e il tracollo salvezza

Tre situazioni diverse nell'ottica della corsa salvezza. Tre situazioni che affondano le radici nel cambio di rotta rispetto alla passata stagione. Novara, Virtus Entella e Pro Vercelli sono alcune delle protagoniste della lotta nella parte bassa della classifica che hanno cambiato prospettiva rispetto al 2016/2017. Entella e Novara, infatti, lo scorso anno erano in piena lotta per i playoff, mentre la Pro Vercelli veleggiava verso una salvezza tranquilla. Oggi tutte e tre sono nelle zone bassissime della graduatoria con un -14 (per i Diavoli Neri), -10 (per gli azzurri) e -9 (per le Bianche Casacche) hanno trasformato gli orizzonti di società che sono state protagonisti attivi della serie cadetta.

Serie B 2017/2018

Empoli 73*

Frosinone 62 (=)

Parma 60**

Palermo 60*

Perugia 57 (+4)

Bari 56 (+6)

Venezia 54**

Cittadella 52 (-2)

Foggia 50**

Carpi 49 (-2)

Spezia 47 (-4)

Brescia 45 (+7)

Salernitana 44 (-5)

Cremonese 43**

Avellino 40 (-5)

Novara 40 (-10)

Pescara 39*

Cesena 38 (-4)

Virtus Entella 37 (-14)

Ascoli 36 (-4)

Ternana 34 (-2)

Pro Vercelli 34 (-9)

* lo scorso anno in Serie A

** lo scorso anno in Lega Pro