FOCUS TMW - Serie B, corsa promozione: il calendario fino alla fine

Sei giornate alla fine della stagione in Serie B, sette punti tra il primo e il quarto posto, ma soltanto quattro punti tra il secondo e il quarto: la corsa per la promozione in Serie A è più che aperta, considerato che il Lecce ha una gara in meno delle altre sfidanti. Di qui il calendario fino al termine del campionato, in maiuscolo le gare da disputarsi in trasferta.

La classifica

Brescia* 57

Lecce 54

Palermo* 53

Benevento* 50

*= una gara in meno

Il calendario del Brescia

LIVORNO

Salernitana

LECCE

Ascoli

CREMONESE

Benevento

Il calendario del Lecce

Carpi

PERUGIA

Brescia

PADOVA

Riposo

Spezia

Il calendario del Palermo

BENEVENTO

Padova

LIVORNO

Spezia

ASCOLI

Cittadella

Il calendario del Benevento

Palermo

HELLAS VERONA

Cosenza

CROTONE

Spezia

BRESCIA