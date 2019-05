FOCUS TMW - Serie B, Flop20 della regular season. Ecatombe Salernitana

Fonte: dati raccolti da Gaetano Mocciaro

Chiusa la stagione regolare in Serie B è arrivato il momento dei primi bilanci. In positivo e in negativo. Iniziando da quelli sul rendimento dei singoli giocatori. TuttoMercatoWeb.com, attraverso le proprie medie voto, ha stilato la graduatoria dei venti peggiori giocatori (con almeno 20 presenze in campionato) della stagione 2019/2020

FLOP20 MEDIE VOTO SERIE B

1 - Jean-Daniel Akpra Akpro (Salernitana): 5,48

2 - Guillaume Gigliotti (Salernitana): 5,5

3 - D'Elia (Ascoli): 5,56

4 - Lamin Jallow (Salernitana): 5,63

5 - Milan Djuric (Salernitana): 5,64

6 - Riccardo Bocalon (Venezia): 5,71

7 - Thiago Casasola (Salernitana):5,71

8 - Pawel Dawidowicz (Hellas Verona): 5,71

9 - Alessandro Micai (Salernitana): 5,72

10 - Riccardo Maniero (Cosenza): 5,74

11 - Davide Marsura (Carpi): 5,75

12 - Radoslaw Murawski (Palermo): 5,75

13 - Fabio Mazzeo (Foggia): 5,76

14 - Alessio Sabbione (Carpi): 5,77

15 - Marco Pinato (Venezia): 5,78

16 - Tobias Pachonik (Carpi): 5,78

17 - Lorenzo Gonnelli (Livorno): 5,78

18 - Lorenzo Laverone (Ascoli): 5,79

19 - Luca Strizzolo (Cremonese): 5,79

20 - Salvatore Molina (Crotone): 5,8