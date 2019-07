FOCUS TMW - Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Juan Manuel Ramos

© foto di Giuseppe Scialla

Al via la sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Francesco Belli – Dall'Entella al Pisa Potrebbe essere il difensore, il primo colpo della formazione toscana, neopromossa in B. Dopo cinque anni, il calciatore saluterà i liguri, firmando un triennale con i nerazzurri.

Erick Ferigra – Dal Torino all'Ascoli Il club bianconero sarebbe molto vicino al centrale difensivo classe 1999, prodotto del settore giovanile del Torino. Accordo che potrebbe siglarsi a breve.

Juan Ramos – Dal Parma allo Spezia Gli aquilotti avrebbero battuto la concorrenza delle altre squadre di B interessate al calciatore, e sarebbero pronti a chiudere a breve. Non solo: lo Spezia crede fortemente in Ramos, tanto da volerlo a titolo definitivo.

Mirko Antenucci – Dalla SPAL al Benevento Mister Inzaghi le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate con l'ex Leeds e Ternana vicino a vestire la casacca del club sannita.

Alessandro Vogliacco – Dalla Juventus al Pordenone Il club friulano acquisterà a titolo definitivo il cartellino del calciatore dalla Juventus, che manterrà però il diritto di riacquisto in ottica futura. Affare in via di definizione.

Karim Laribi – Dall'Hellas Verona all'Empoli Il club toscano vuol rinnovare la rosa per la Serie B, con l'intento di riconquistare subito la A, e per il ruolo di trequartista il profilo ideale è quello del tunisino classe '91.

NIkita Contini – Dal Napoli all'Entella Dopo comprovata esperienza in C, sembra pronto al salto in B il portiere classe '96, che piace alla Virtus Entella. Che presto potrebbe formalizzare il passaggio del giocatore.

Gabriele Zappa – Dall'Inter al Pescara Tramite social, il calciatore ha salutato la piazza milanese, ed è quindi pronto a cambiare casacca. Con la formazione abruzzese pronta ad accoglierlo.

Alberto Gerbo – Dal Foggia al Frosinone Ciociari appena retrocessi in B ma pronti a costruire la squadra da mettere a disposizione di mister Nesta per tentare un'immediata risalita. L'esperto e duttile centrocampista, classe '89, è a un passo. Il caos Foggia ha favorito l'operazione.

Lorenzo Borri – Dal Pontedera alla Juve Stabia A gennaio il difensore non era stato opzionato dal Cittadella, ma per lui la Serie B è comunque a un passo: vestirà presto la maglia della formazione campana, neo promossa in Cadetteria. L'accordo con il Pontedera c'è da tempo.