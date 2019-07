FOCUS TMW - Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Federico Valietti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Sonny D'Angelo – Da svincolato al Livorno Il centrocampista classe '95 ha definito nel pomeriggio di oggi venerdì l'accordo per il suo approdo alla corte di mister Breda, dopo due stagioni alla Sicula Leonzio.

Jeremie Broh – Dal Sassuolo all'Ascoli Dopo l'esperienza con il Padova, arriva un'altra avventura in Serie B per il centrocampista italo-ivoriano. Imminente il passaggio alla truppa bianconera.

Ferdinando Del Sole – Dalla Juventus alla Juve Stabia Nei giorni scorsi, il club campano avrebbe definendo l'operazione per l'arrivo del centrocampista ex Pescara. Manca solo l'ufficialità.

Simone Palombi – Dalla Lazio alla Cremonese L'attaccante che lo scorso hanno ha portato in A il Lecce, sembra l'uomo giusto per l'ambiziosa formazione grigiorossa, dove arriverebbe in prestito.

Federico Valietti – Dal Genoa all'Entella Il club biancazzurro è ormai pronto a chiudere per l'arrivo del laterale classe '99, sempre più vicino al passaggio di maglia..

Gabriele Bellodi – Dal Milan al Crotone La formazione pugliese ha chiuso per il difensore classe 2000, rientrato al Milan dal prestito all'Olbia. I calabresi hanno trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto e controdiritto a favore dei rossoneri.

Leonardo Candellone – Dal Torino al Pordenone "Con Candellone è tutto fatto", parola del Ds Lovisa, che da tempo stava lavorando per confermare il prestito dell'attaccante. Che a questo punto tornerà in neroverde.

Leo Stulac – Dal Parma all'Empoli La scorsa settimana, il club toscano avrebbe chiuso con la truppa ducale per l'arrivo in azzurro del centrocampista. Potrebbero presto registrarsi novità.

Luigi Carillo – Dal Genoa alla Salernitana I campani hanno chiuso la trattativa con il Genoa per l’ingaggio del ventiduenne difensore. Nell'arco di questa settimana arriveranno le firme.

Zan Celar – Dalla Roma al Cittadella Come apertamente dichiarato dal Ds dei veneti, la trattativa è già a un buon punto, anche se deve essere perfezionata. Ma possibili novità si potrebbero registrare a breve.