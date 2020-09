focus Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

vedi letture

Al via la terza settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Saul Pucci - Dal Marsala al Monza: un colpo in prospettiva per la formazione brianzola, che si assicura il classe 2002. Da capire se verrà impiegato nella Primavera o mandato direttamente in prestito.

Andrea Cambiaso - Dal Genoa all'Empoli: i toscani stanno per chiudere con la società ligure per il giovane centrocampista, che ha già calcato i palcoscenici del calcio professionistico con la maglia dell'Alessandria nella passata stagione.

Ben Kone - Dal Torino al Cosenza: il club granata ha deciso di confermare il prestito del calciatore alla truppa calabrese. Il centrocampista è atteso a breve nelle Sila per la formalizzazione dei documenti.

Un portiere per il Pordenone: con il solo Bindi in rosa, i ramarri stanno valutando alcuni profili per la porta. La priorità rimane Guglielmo Vicario, ma sono sondati anche Simone Scuffet e Samuele Perisan; ma non sono esclusi altri colpi di scena.

Filippo Costa - Dal Napoli all'Entella: dopo un anno non esaltantissimo al Bari, il terzino tornerà in Serie B. Con la formula del prestito, infatti, dovrebbe approdare a breve alla corte di Bruno Tedino.

Theo Valls - Dal svincolato alla Salernitana: svincolatosi dopo l'esperienza al Nimes, il centrocampista è pronto a sposare il progetto granata. Attesa a giorni la firma.

Tom van de Looi - Dal Groningen al Brescia: parlerà olandese il centrocampo delle Rondinelle. Il classe '99, che ha fatto parte della Nazionale U19 olandese, ha già svolto le visite mediche con il club lombardo.

Fabiano Parisi - Dall'Avellino al Genoa: l’offerta dei toscani, che pare aggirarsi introno ai circa 500mila euro, sarebbe stata accettata dagli irpini. Il trasferimento del giocatore è quindi prossimo.

Eirik Hestad - Dal Molde al Lecce: i salentini potrebbero presto chiudere la trattativa per portare in Italia l'esterno offensivo norvegese. Una nuova esperienza per lui, che potrebbe presto prendere il via.

Quale futuro per Ranieri della Fiorentina? chiusa anticipatamente l'esperienza alla Salernitana, il difensore verrà piazzato in un altro club di B, categoria a lui gradita. Lo cercano Lecce, Cremonese e SPAL.