FOCUS TMW - Serie B, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A poco più di una settimana dalla chiusura fervono le trattative in Serie B per migliorare le rose e svoltare la stagione in positivo. Queste le 10 trattative che potrebbero chiudersi da qui a domenica:

Luca Mazzoni (dal Livorno alla Dinamo Bucarest): Se ne parla da diverso tempo, ma nelle ultime ore c’è stato un rallentamento dovuto al club labronico che non vuol lasciar partire il portiere senza aver trovato un sostituto. Una frenata che però non dovrebbe far saltare una trattativa ben avviata.

Gianluca Scamacca (dal Sassuolo all’Ascoli): Si tratta di uno dei nomi caldi di questo mercato invernale con una serie quasi infinita di squadre pronte a metterlo sotto contratto per la seconda parte di stagione. A spuntarla dovrebbe essere l’Ascoli, club molto attivo in questo gennaio.

Mirko Carretta (dalla Cremonese al Pescara): Potrebbe essere l’esterno in uscita dal club lombardo l’attaccante chiesto dal tecnico Bepi Pillon per rinforzare il reparto offensivo con un calciatore che può agire su entrambe le fasce nel tridente degli abruzzesi. La sua avventura a Cremona è infatti agli sgoccioli e in settimana potrebbe fare le valigie per trasferirsi in Abruzzo.

Vanja Milinkovic-Savic (dalla SPAL all’Ascoli): Altra trattativa lunghissima che sembrava in più di un’occasione sul punto di chiudersi. Il serbo, di proprietà del Torino, è stato ulteriormente chiuso a Ferrara dall’arrivo di Viviano e l’Ascoli lo sta corteggiando fortemente per dargli una chance da titolare in Serie B.

Michele Fornasier (dal Pescara al Venezia): Da tempo in uscita dal club biancoazzurro il centrale difensivo sembrava prima diretto al Padova, che poi ha puntato su Andelkovic e Cherubin, e poi al Venezia che sembra ormai in procinto di chiudere per regalare a Zenga un’alternativa in più nel reparto arretrato.

Samuel Mraz (dall’Empoli al Crotone): Livorno, Venezia e infine Crotone. Per l’attaccante classe ‘97, sei presenze e un gol in Serie A, dovrebbe essere proprio quest’ultimo il club in cui giocare nella seconda parte di stagione. I calabresi hanno infatti impresso l’accelerazione decisiva negli ultimi giorni e ora sono pronti a chiudere in questa settimana.

Gabriele Moncini (dalla SPAL al Padova): Altro nome caldo di questo mercato, su di lui ci sono anche Carpi e Livorno, è l’ex Cesena che dopo sei mesi senza spazio alla SPAL è pronto a rimettersi in gioco in Serie B. Il Padova, club fra i più attivi finora, è in prima fila e spera di chiudere a breve per regalare a Bisoli un altro rinforzo in chiave salvezza.

Marco Tumminello (dall’Atalanta al Lecce): I salentini, che hanno in uscita Pettinari come vedremo, puntano il talentuoso centravanti dell’Atalanta per rinforzare l’attacco e puntare alla promozione. Una trattativa lunga, con diversi inserimennti di altri club, che sembra essere ormai sul punto di sbocciare. La fumata bianca è attesa in settimana.

Stefano Pettinari (dal Lecce al Crotone): Con l’ingresso di Tumminello lo spazio per l’ex Pescara si farà ancora più esiguo e per questo il calciatore scuola Roma è pronto a trasferirsi in Calabria per rilanciarsi dopo sei mesi piuttosto opachi e contribuire alla rinascita del Crotone.

Marco Carraro (dal Foggia al Perugia): Anche del centrocampista del Foggia si è parlato molto. Padova, Ascoli e Cremonese con solo i bianconeri che sono rimasti in corsa a lungo. Poi l’inserimento deciso del Perugia che in settimana dovrebbe chiudere per il mediano.