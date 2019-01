FOCUS TMW - Serie B, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Federico Gaetano

A una settimana, anzi quattro giorni, dalla chiusura del mercato diamo uno sguardo alle operazioni di mercato che potrebbero concretizzarsi da oggi a giovedì.

Nicola Leali dal Perugia al Foggia: Dopo sei mesi in panchina in Umbria, dove gli viene preferito Gabriel, il portiere è pronto per un girone di ritorno da protagonista a Foggia. Il portiere da tempo è nel mirino dei pugliesi, che lo hanno scelto come nuovo numero uno, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.

Albano Bizzarri dal Foggia al Perugia: Legato alla trattativa di cui sopra il passaggio dell’esperto portiere al Perugia per fare il secondo a Gabriel. L’argentino dopo un inizio da titolare inamovibile è finito in panchina dopo il cambio di allenatore e ora sarà una pedina di scambio per arrivare al nuovo numero uno designato in casa dauna.

Guido Marilungo dalla Ternana al Padova: Bisoli potrebbe riabbracciare il centravanti ora in forza alla Ternana. L’ex Cesena e Spezia è infatti uno dei due obiettivi, l’altro è il solito Gaetano Monachello, del Padova per potenziare ulteriormente l’attacco e provare a lasciare l’ultimo posto in classifica.

Samuele Longo dall’Inter alla Cremonese: Ritorno in Italia per l’attaccante di proprietà dell’Inter. Dopo le esperienze in Spagna con Girona, Tenerife e infine Huesca (15 presenze e una rete all’attivo) il classe ‘92 è pronto a ripartire dalla nostra Serie B e dalla Cremonese.

Daniel Ciofani dal Frosinone al Pescara: Il centravanti del Frosinone alla fine potrebbe lasciare davvero la squadra ciociara di cui è stato simbolo negli ultimi anni per ripartire dalla Serie B e ritrovarsi in squadra col fratello Matteo. È lui il grande colpo per l’attacco degli abruzzesi che poi libereranno Marilungo.

Robert Mazan dal Celta Vigo al Venezia: Tutto fatto e definito anche il questo caso. Lo slovacco classe ‘94 andrà a rinforzare la corsia mancina del club di Zenga. Prestito con diritto di riscatto, questa la formula di un trasferimento che potrebbe concretizzarsi già oggi.

Stefano Pettinari dal Lecce al Crotone: In questo caso parliamo di una trattativa che va avanti ormai da tempo e che sembra finalmente giunta a conclusione. L’ex Pescara cambia dopo sei mesi e proverà a rilanciarsi in terra calabrese dopo che l’avventura coi salentini non è andata come le parti speravano in estate.

Nicola Falasco dal Perugia al Brescia: I lombardi non vogliono lasciare nulla di intentato per puntare alla Serie A e stanno lavorando per rinforzare ulteriormente la linea difensiva con l’arrivo di un esterno mancino, che può adattarsi anche al centro della difesa, come appunto Falasco che a Perugia ha disputato 14 partite segnando una rete.

Felipe Curcio dal Brescia al Livorno: A far posto a Falasco sarà l’italo-brasiliano Curcio, anche per lui 14 presenze in stagione, diretto al Livorno per rinforzare la rosa di Breda che necessita qualità e quantità per andare alla caccia di una difficile salvezza.

Luca Fiordilino dal Palermo all’Ascoli: Il giovane centrocampista rosanero è in rotta con Stellone (basti leggere le parole del suo agente Beppe Accardi nei giorni scorsi) e per questo nei prossimi giorni saluterà la Sicilia per andare a trovare fortuna altrove. Ascoli nettamente favorito sulle altre per il prestito del classe ‘96 che finora ha collezionato solo 6 presenze alla corte di Stellone.