FOCUS TMW - Serie B, i dieci svincolati di lusso per la serie cadetta

© foto di Federico Gaetano

Fedeli al motto "è sempre calciomercato" chiusa la finestra di trasferimento estiva per le società professionistiche rimane viva l'opportunità di tesserare calciatori svincolati. Una chance spesso utilizzata dai club per ovviare a contingenze dell'ultimo minuto, ma che può regalare anche soddisfazioni. Sia in Serie A che in Serie B dove spesso le idee contano più delle disponibilità economiche. Ecco, a tal proposito, la lista dei dieci calciatori attualmente svincolati più interessanti per la serie cadetta:

DIFENSORI

Daniel Adejo (28 anni)

Ultima esperienza: Salernitana

Con la retrocessione del Vicenza il centrale ex Reggina ha scelto di separarsi consensualmente dal club veneto. Di li a poco è arrivata l'occasione con la Salernitana, con un feeling però mai davvero nato. Ecco allora la scelta comune di salutarsi senza grossi problemi, con il calciatore nigeriano alla ricerca di una nuova opportunità.

Modibo Diakitè (30 anni)

Ultima esperienza: Ternana

Dopo un'esperienza più che positiva nella Lazio pe ril centrale francese negli ultimi anni ci sono sempre state avventure piuttosto brevi. Compresa quella a Terni durata solo sei mesi. L'età e l'esperienza (anche nella massima serie) fanno però del calciatore di origini maliane un prospetto interessante per la Serie B.

CENTROCAMPISTI

Nikola Jakimovski (27 anni)

Ultima esperienza: Benevento

A Bari, prima, e a Benevento poi, il laterale macedone ha avuto poco spazio nonostante conosca molto bene la Serie B e abbia dimostrato fra Como e Varese di avere le qualità per essere un fattore importante. L'età ancora relativamente giovane lo vuole adesso nel momento della massima maturità.

Sulley Muntari (33 anni)

Ultima esperienza: Pescara

La caratura internazionale del mediano ghanese è fuori discussione. In carriera ha calcato alcuni dei campi più prestigiosi del vecchio continente, ben figurando anche con la Nazionale del suo paese. Negli ultimi anni qualche infortunio di troppo lo ha limitato, ma per quelle squadre che necessitano di solidità in mediana l'ex Milan e Inter può essere un acquisto decisivo.

Najib Ammari (25 anni)

Ultima esperienza: Virtus Entella

Centrocampista dai piedi buoni il francese di origini algerine fra Chiavari e Latina ha dimostrato di saper portare qualità e visione di gioco. Ci sta seriamente pensando l'Ascoli per completare la linea mediana.

ATTACCANTI

Juanito Gomez (32 anni)

Ultima esperienza: Hellas Verona

Dopo nove anni a Verona l'attaccante di Santa Fe ha deciso di cercare una nuova avventura di comune accordo con la dirigenza gialloblu. In estate Cremonese, ma anche Spezia e Brescia hanno pensato a lui per il fronte offensivo. La sua esperienza in Serie A e B oltre alla sua capacità di entrare a gara in corso possono rivelarsi molto utili.

Alessandro Diamanti (34 anni)

Ultima esperienza: Palermo

I numeri di Alino non sono in discussione. Quando è in giornata il fantasista di Prato è in grado di fare la differenza fra Serie A e Serie B. Le ultime stagioni, però, vissute tra Fiorentina, Watford, Atalanta e Palermo non sono state all'altezza della sua classe. Che voglia ripendersi il palcoscenico per un'ultima volta?

Alberto Gilardino (35 anni)

Ultima esperienza: Pescara

Definire l'ultima stagione del bomber di Biella, fra Empoli e Pescara, come la peggiore della sua carriera non è certo un eufemismo. Entrambi i club avevano troppi problemi interni per supportare l'ex centravanti di Milan e Fiorentina. Gli infortuni del Gila hanno poi completato un quadro tutt'altro che roseo. In Serie B non ha mai giocato e l'idea è infatti quella di continuare la ricerca del gol numero 200 nella massima serie.

Giulio Ebagua (31 anni)

Ultima esperienza: Vicenza

In Serie B l'attaccante italo-nigeriano è senza dubbio un fattore. Nelle sue molteplici esperienze in cadetteria il centravanti classe 1986 ha sempre dimostrato abengazione e buon senso del gol. Non è un bomber nel senso più stretto del termine, ma è un giocatore che in Serie B comunque sposta gli equilibri.

Rolando Bianchi (34 anni)

Ultima esperienza: Pro Vercelli

La sua rottura con le Bianche casacche è stata sorprendente quanto veloce. Via alla stagione della cadetteria e l'ex capitano del Torino ha deciso di separarsi dal club del presidente Secondo. La voglia di mettersi in gioco, anche in Serie B, sembra essere la stessa di un tempo.

Antonio Cassano (35 anni)

Ultima esperienza: Verona

Come al suo solito l'attaccante pugliese ha trovato il modo di far parlare di se. Il matrimonio con l'Hellas sembrava la scelta migliore per rilanciarsi dopo un anno di stop successivo alla fine del rapporto con la Sampdoria. Poi, però, con gli scaligeri è tutto finito nel giro di due settimane, con tanto di presunto ripensamento ad un passo dalla rescissione. Lui vorrebbe la Serie A ma appare difficile: da tempo invece il suo nome circola negli ambienti della Virtus Entella. Che farà il presidente Gozzi?