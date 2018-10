FOCUS TMW - Serie B, la classifica degli assistman: Okereke a 3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio, come da tradizione, è un gioco semplice. Vince la squadra che mette a segno più gol. Per riuscirci però, occorre che nell'undici in campo vi sia anche almeno un giocatore in grado di far andare in gol i compagni. L'uomo assist è merce rara, quasi quanto un bomber di razza. Una stoffa pregiata che in Serie B non sembra mancare. Ecco infatti la classifica aggiornata degli assistman della serie cadetta secondo i dati ufficiali della Lega di Serie B:

Tre assist - Okereke (Spezia)

Due assist - Insigne, Ricci e Viola (Benevento), Curcio (Brescia), Finotto (Cittadella), Firenze (Crotone), Deli e Kragl (Foggia), Calderoni (Lecce), Clemenza (Padova), Haas e Trajkovski (Palermo), Memushaj (Pescara), Jallow (Salernitana)