FOCUS TMW - Serie B, la classifica degli assistman: Pasqual a quota 11

© foto di Federico Gaetano

Il calcio, come da tradizione, è un gioco semplice. Vince la squadra che mette a segno più gol. Per riuscirci però, occorre che nell'undici in campo vi sia anche almeno un giocatore in grado di far andare in gol i compagni. L'uomo assist è merce rara, quasi quanto un bomber di razza. Una stoffa pregiata che in Serie B non sembra mancare. Ecco infatti la classifica aggiornata degli assistman della serie cadetta secondo i dati ufficiali della Lega di Serie B:

Quindici assist - Ciano (Frosinone)

Undici assist - Pasqual (Empoli)

Dieci assist - Cerri (Perugia)

Nove assist - Laribi (Cesena), Zajc (Empoli), Mazzeo (Foggia), Coronado (Palermo)

Sette assist - Molina (Avellino), Krunic (Empoli), Scozzarella (Parma)

Sei assist - Buzzegoli (Ascoli), Tello (Bari), Furlan (Brescia), Dalmonte (Cesena), Moscati (Novara), Di Carmine e Pajac (Perugia), Ghiglione (Pro Vercelli) Sprocati e Vitale (Salernitana), Lopez (Spezia), De Luca (Virtus Entella).

Cinque assist - Bidaoui (Avellino), Machin (Pescara), Schiavone (Cesena), Caputo (Empoli), Kragl (Foggia), Maiello (Frosinone), Maniero (Novara), Baraye (Parma), Colombatto (Perugia).

Quattro assist – Laverone (Avellino), Cissè (Bari), Jallow (Cesena), Kouamé e Schenetti (Cittadella), Almici (Cremonese), Di Lorenzo e Untersee (Empoli), Deli (Foggia), Jajalo e Rispoli (Palermo), Dezi (Parma), Brugman e Zampano (Pescara), Mammarella (Pro Vercelli), Mastinu (Spezia), Tremolada (Ternana), Geijo e Stulac (Venezia).

Tre assist - Clemenza (Ascoli), Brianza, Improta e Nené (Bari), Caracciolo e Tonali (Brescia), Garritano, Malcore e Mbakogu (Carpi), Pasa e Settembrini (Cittadella), Castrovilli e Renzetti (Cremonese), Gerbo e Nicastro (Foggia), Bennacer, Donnarumma e A. Rodriguez (Empoli), Calderoni (Novara), Calaiò, Da Cruz, Di Gaudio, Gnahoré, Insigne e Rolando (Parma), Bandinelli (Perugia), Coulibaly (Pescara), Castiglia, Morra e Raicevic (Pro Vercelli), Bocalon (Salernitana), De Col e Pessina (Spezia), De Pinato, Falzerano, Litteri e Zigoni (Venezia), Nizzetto (Virtus Entella), Favalli e Paolucci (Ternana).

Due assist – Addae, Baldini, Bianchi, Cinaglia e Lores Varela(Ascoli), Ardemagni, D'Angelo e Di Tacchio (Avellino), Floro Flores, Galano, Henderson e Iocolano (Bari), Bisoli, Curcio, Cancellotti, Okwonko e Spalek (Brescia), Nzola, Pachionik, Pasciuti e Saric (Carpi), Kone e Kupisz (Cesena) Bartolomei, Benedetti e Varnier (Cittadella), Cavion e Pesce (Cremonese), Castagnetti e Veseli (Empoli), Agazzi, Floriano e Zambelli (Foggia), Dionisi, D. Ciofani, Chibsah, Gori e Soddimo (Frosinone), Orlandi (Novara), Bonaiuto, Del Prete e Mustacchio (Perugia), Chochev, Nestorovski e Trajkovski (Palermo), Capone, Crescenzi, Del Sole, Mancuso, Mazzotta, Pettinari e Valzania (Pescara), Berra e Vives (Pro Vercelli), Kiyine, Minala, Ricci e Rossi (Salernitana), Granoche e Marilungo (Spezia), Albadoro, Angiulli, Carretta, Finotto, Montalto, Paolucci, Tiscione e Varone (Ternana), Bentivoglio, Domizzi e Zampano (Venezia), Eramo, Troiano e Pellizzer (Virtus Entella)

Un assist – Favilli, Ganz, Martinho e Mogos (Ascoli), Asencio, Cabezas, I. Camara, Castaldo, Falasco, Gavazzi, Kresic, Migliorini e Moretti (Avellino), Balkovec, D'Elia, Petriccione, Fiamozzi, Marrone e Tello (Bari), Ferrante (Brescia), Concas, Jelenic, Manconi e Sabbione (Carpi), Esposito, Di Noia, Donkor, Mordini, Panico, Sbrissa, Vita (Cesena) Adorni, Chiaretti, Salvi, Strizzolo e Vido (Cittadella), Arini, A. Brighenti, Croce, Marconi, Mokulu, Paulinho, Perrulli, Piccolo (Cremonese), Lollo, Luperto, Maietta, Ninkovic e Romagnoli (Empoli), Agnelli, Beretta, Calderini, Chiricò, Fedato, Loiacono, Rubin, Greco, Scaglia, Tonucci e Vacca (Foggia), N. Brighenti, Citro e Mazarese (Frosinone), Chajia, Golubovic, Di Mariano, Macheda e Sansone (Novara), Aleesami, Embalo, Fiordilino, La Gumina e Freudiani (Palermo) Gagliolo, Lucarelli, Siligardi e Scavone (Parma), Bonaiuto, Diamanti, Gustafson, Rosati e Terrani (Perugia), Benali, Bunino, Carraro, Coda e Proietti (Pescara), Germano, Gozzi, Legati, Regjnaldo, Paghera e Vajushi (Pro Vercelli), Palombi, Alex, Gatto, Rosina, Signorelli e Zito (Salernitana), Augello, Fazzi, Forte, Juande, Maggiore, Mora, Palladino e Vignali (Spezia), Carretta, Defendi, Ferretti, Rigione, Signori, Signorini, Statella e Valjent (Ternana), Del Grosso, Frey, Garofalo, Modolo, Moreo e Pucino (Venezia), Aliji, Aramu, Belli, Brivio, Crimi, Currarino, Djily, La Mantia e Luppi (Virtus Entella).