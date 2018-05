FOCUS TMW - Serie B, la Flop 20 del 2017-18. Disastro Ternana

Pubblicata ieri la lista definitiva dei migliori di Serie B per la stagione 2017-18, questa sera ecco l'altra faccia della medaglia: i peggiori 20 del torneo cadetto. Sono tenuti in considerazione solamente i giocatori che hanno preso voto per la metà delle partite del campionato.

5,63 VITIELLO (Ternana)

5,64 VALJENT (Ternana)

5,64 BALDINI (Ascoli)

5,64 NDOJ (Brescia)

5,67 MBAYE (Carpi)

5,68 PASCIUTI (Carpi)

5,70 COPPOLARO (Brescia)

5,71 ALTOBELLI (Pro Vercelli)

5,72 CODA (Pescara)

5,73 FAZZI (Cesena)

5,74 BROSCO (Carpi)

5,74 SCIAUDONE (Novara)

5,75 RIGIONE (Ternana)

5,76 EMBALO (Brescia)

5,76 TRAJKOVSKI (Palermo)

5,77 BERGAMELLI (Pro Vercelli)

5,77 MORRA (Pro Vercelli)

5,77 SZYMINSKI (Palermo)

5,77 SIGNORINI (Ternana)

5,77 RAICEVIC (Pro Vercelli)