FOCUS TMW - Serie B, la Top11 della redazione di TuttoMercatoWeb.com

Si chiude la stagione regolare della Serie B non senza sopresa. Dalla promozione diretta del Parma alla clamorosa retrocessione del Novara in Serie C è successo di tutto negli ultimi 90' della cadetteria. In attesa di capire quali saranno i verdetti di playoff e playout ogni elemento della "squadra" di Serie B di TuttoMercatoWeb.com ha stilato la propria Top11. Eccole! E voi... Che ne pensate?

Luca Bargellini (4-3-1-2): Audero; Rispoli, Varnier, Gagliolo, Pasqual; Falzerano, Brugman, Zajc; Ciano; Caputo, Donnarumma. Allenatore: Andreazzoli.

Ivan Cardia (4-3-3): Gabriel; Di Lorenzo, Varnier, Luperto, Gagliolo; Maiello, Schenetti, Zajc; Ciano; Caputo, Montalto. Allenatore: Andreazzoli.

Marco Frattino (3-4-3): Gabriel; Luperto, Varnier, Gagliolo; Falzerano, Kragl, Maiello, Coronado; Caputo, Donnarumma, Di Carmine. Allenatore: Andreazzoli.

Tommaso Maschio (4-3-1-2): Audero; Di Lorenzo, Varnier, Gagliolo, Kragl; Krunic, Stulac, Maiello; Coronado; Caputo, Di Carmine. Allenatore: Andreazzoli.

Daniel Uccellieri (4-3-3): Audero; Di Lorenzo, Varnier, Modolo, Pasqual; Kragl, Stulac, Ciano; Donnarumma, Caputo, Di Carmine. Allenatore: Andreazzoli.