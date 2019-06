FOCUS TMW - Stagione 2019/20 al via. La geografia della nuova Serie B

© foto di Antonio Vitiello

Con la seconda e ultima finale di Lega Pro andata in scena sabato sera si è definito il quadro delle formazioni che prenderanno parte ai campionati professionistici per la stagione 2019/2020. Una "cartina" del Belpaese che cambia di anno in anno, con protagoniste ben cento formazioni professionistiche. Detto che in Serie A la parte da leone a livello geografico la fanno Emilia Romagna e Lombardia, in cadetteria, invece, la voce grossa spezza a Toscana e Campania, entrambe in gioco con ben tre società (Empoli, Pisa e Livorno per la Toscana; Juve Stabia, Benevento e Salernitana per la Campania). Piazza d'onore per il calcio calabrese, presente con Cosenza e Crotone, siciliano, che annovera Palermo e il neo promosso Trapani, veneto con Chievo Verona e Cittadella e ligure con Spezia e Virtus Entella. Una rappresentante a testa, invece, per Abruzzo (Pescara), Friuli Venezia Giulia (Pordenone alla prima in cadetteria), Lazio (Frosinone), Lombardia (Cremonese), Marche (Ascoli) e Umbria (Perugia). Di seguito questa speciale graduatoria al completo:

SERIE B 2019/2020

3 TOSCANA - Empoli, Pisa, Livorno

3 CAMPANIA - Juve Stabia, Benevento, Salernitana

2 CALABRIA - Cosenza, Crotone,

2 LIGURIA - Virtus Entella, Spezia

2 SICILIA - Palermo, Trapani

2 VENETO - Chievo Verona, Cittadella

1 ABRUZZO - Pescara

1 FRIULI VENEZIA GIULIA - Pordenone

1 LAZIO - Frosinone

1 LOMBARDIA - Cremonese

1 MARCHE - Ascoli

1 UMBRIA - Perugia