FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Caputo al comando. Occhio a Kragl

Francesco Caputo miglior giocatore della Serie B dopo 41 turni. Crolla Coronado del Palermo e Pucino si prende momentaneamente la piazza d'onore. Da segnalare, fuori classifica, l'austriaco Kragl che da quando è arrivato al Foggia si è distinto per un rendimento incredibile: 6.47 la sua media, che sarebbe la migliore. Peccato che il numero di partite a voto non sia sufficiente per entrare nella Top 20. Questa la classifica a una giornata dal termine:

6,46 CAPUTO (Empoli)

6,39 PUCINO (Salernitana)

6,37 CORONADO (Palermo)

6,35 CARACCIOLO (Brescia)

6,35 KOUAME (Cittadella)

6,33 FALZERANO (Venezia)

6,32 DONNARUMMA (Empoli)

6,32 KRUNIC (Empoli)

6,31 ZAJC (Empoli)

6,31 CARRETTA (Ternana)

6,31 SCHENETTI (Cittadella)

6,29 RISPOLI (Palermo)

6,27 PICCOLO (Cremonese)

6,25 CASTALDO (Avellino)

6,25 CALAIO (Parma)

6,25 STULAC (Venezia)

6,24 CERRI (Perugia)

6,24 POMINI (Palermo)

6,24 RADU (Avellino)

6,24 CROCE (Cremonese)

FLOP 20

5,45 MACHEDA (Novara)

5,60 BALDINI (Ascoli)

5,63 VALJENT (Ternana)

5,64 VITIELLO (Ternana)

5,66 MBAYE (Carpi)

5,68 PASCIUTI (Carpi)

5,71 COPPOLARO (Brescia)

5,71 ALTOBELLI (Pro Vercelli)

5,72 CODA (Pescara)

5,73 TRAJKOVSKI (Palermo)

5,73 FAZZI (Cesena)

5,74 BROSCO (Carpi)

5,74 RIGIONE (Ternana)

5,74 SCIAUDONE (Novara)

5,75 SUAGHER (Cesena)

5,76 EMBALO (Brescia)

5,77 BERGAMELLI (Pro Vercelli)

5,77 SZYMINSKI (Palermo)

5,77 RAICEVIC (Pro Vercelli)

5,78 KUPISZ (Cesena)